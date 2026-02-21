Un preso frustró un presunto plan narco para matar a un juez y a un fiscal en Entre Ríos

Leonardo Airaldi tiene antecedentes penales y fue detenido en 2022 en Rosario con drogas y armas

Un interno delató a Leonardo Airaldi, un presunto narco detenido en Entre Ríos, que habría orquestado un plan para asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal José Ignacio Candioti.

Según la investigación judicial, Airaldi —detenido en 2022 en Rosario con drogas, armas y varios teléfonos celulares— habría intentado contratar a un sicario de Uruguay para concretar los ataques. El presunto pago ascendería a 40 mil dólares y el plan contemplaba ejecutar a los funcionarios cuando visitaran el país vecino durante supuestas vacaciones. Sin embargo, ninguno de los dos tenía previsto viajar.

La maniobra fue desbaratada gracias al testimonio de un compañero de celda, quien alertó a la Justicia sobre las intenciones del acusado. A partir de esa declaración, el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, inició una investigación que derivó en un allanamiento ordenado por el juez federal Hernán Viri.

De acuerdo al denunciante, Airaldi buscaba vengarse por una causa por narcotráfico que lo llevará a juicio oral en las próximas semanas y en la que enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión.

Antecedentes y causas por narcotráfico

Airaldi, productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, cuenta con antecedentes judiciales desde 2019 en Paraná y otra causa en Santa Fe iniciada en 2022.

El Ministerio Público Fiscal confirmó recientemente el pedido de elevación a juicio por el secuestro de 30 kilos de droga en Puerto Gaboto, en una investigación que reveló una presunta ruta de exportación de cocaína a través del río Paraná.

En agosto de 2022, durante un allanamiento en Rosario vinculado inicialmente a una denuncia por amenazas, la policía encontró 28 panes de cocaína en una vivienda de la zona noroeste. Posteriormente, Gendarmería Nacional detuvo a Airaldi en el barrio Ludueña cuando circulaba en una Volkswagen Amarok. El análisis de los seis celulares incautados permitió reforzar la hipótesis sobre la logística interprovincial del narcotráfico.

Además, su camioneta volvió a ser secuestrada en diciembre de 2023 en el marco de otra investigación relacionada con la organización del narcotraficante Miguel

Ángel Villalba, conocido como “Mameluco”.

Código y maniobras encubiertas

En la causa principal, los investigadores detectaron que Airaldi utilizaba un supuesto “código de campo” para coordinar el traslado de estupefacientes. En los mensajes con un empleado, hablaba de “maple”, “carne”, “lomo” y “novillo” en lugar de referirse a la droga.

Actualmente, la Justicia analiza la competencia entre juzgados federales para unificar los expedientes vinculados a las maniobras investigadas.