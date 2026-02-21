Donato de Santis desfilará en el Carnaval del País: con qué comparsa saldrá en Gualeguaychú

El reconocido chef internacional y jurado de MasterChef Argentina será parte de la anteúltima noche del Carnaval del País este sábado y recorrerá la pasarela del Corsódromo junto a la comparsa Papelitos.
El chef italiano, radicado en Argentina, Donato de Santis será una de las figuras invitadas de lujo en la noche de este sábado en el Carnaval del País, donde desfilará como protagonista en la pasarela del Corsódromo de Gualeguaychú.
La visita fue anunciada con entusiasmo por la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG), que gestionó su llegada a la ciudad en articulación con el Frigorífico La Morena, encabezado por Alejandro Piri. El contacto se concretó tras coincidir con el chef en los estudios de Telefe.
Con qué comparsa saldrá Donato
Desde la entidad confirmaron que Donato no solo asistirá como espectador, sino que será parte activa del espectáculo: desfilará junto a la comparsa Papelitos, una de las protagonistas de esta edición.
“Gracias a esa iniciativa conjunta, logramos que Donato no solo venga a disfrutar de nuestra hospitalidad, sino que sea protagonista”, destacaron desde la AHGG.
También agradecieron a la Comisión del Carnaval y al Club Juventud Unida por la predisposición para que el reconocido chef pueda vivir una experiencia “cien por ciento gualeguaychuense”.
La presencia de Donato suma un atractivo especial a la anteúltima noche del Carnaval del País, uno de los eventos más convocantes del verano entrerriano.
En Corrientes, de Santis disfrutó del carnaval y se declaró fan
El pasado fin de semana, el chef internacional arribó a Corrientes para vivir uno de los carnavales más convocantes del país.
“Aguante Racing y Ara Berá”: declaró en un posteo, luego de disfrutar una noche de los carnavales correntinos.
En las imágenes se lo ve con espuma en la cabeza y la ropa, sonriendo y dejándose llevar por la energía del corsódromo, rodeado de comparsas, música y el entusiasmo del público. Lejos del perfil formal de la televisión, el chef mostró su costado más divertido.
El momento más llamativo llegó cuando Donato se subió a una silla y comenzó a bailar, desatando la ovación de quienes estaban cerca. Su espontaneidad y alegría reflejaron el espíritu único del carnaval correntino.