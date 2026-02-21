Benjamín Agüero celebró sus 17 años y recibió su primer auto

Benjamín Agüero festejó su cumpleaños con una fiesta temática de fútbol y sorprendió al recibir como regalo un Peugeot 208 cero kilómetro.
Benjamín Agüero celebró sus 17 años con una fiesta inolvidable y un regalo que marcó un antes y un después en su vida: su primer auto. El hijo de Gianinna Maradona y Sergio Agüero disfrutó de un festejo al aire libre rodeado de familiares y amigos, en una jornada que combinó emoción, fútbol y una sorpresa final que rápidamente se volvió viral.
El evento tuvo una marcada impronta futbolera. El amplio jardín donde se realizó la celebración fue ambientado con inflables con forma de cancha y detalles en azul y amarillo, los colores de Boca Juniors, el club del que el joven es fanático. La organización estuvo a cargo de su madre, quien cuidó cada detalle para que la noche fuera especial.
Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando Benjamín descubrió que el cierre del festejo incluía una “búsqueda del tesoro”. A través de distintas pistas distribuidas en el predio, el adolescente fue avanzando hasta encontrar una caja con la llave de su primer vehículo.
Un Peugeot 208 como gran sorpresa
El regalo fue un Peugeot 208 blanco, cero kilómetro, obsequio consensuado por ambos padres. El auto apareció como la recompensa final del juego organizado especialmente para él, lo que sumó un condimento lúdico y emotivo al momento.
En los videos que circularon en redes sociales se puede ver la reacción del joven al abrir la caja y leer el mensaje firmado por sus padres. Luego, se lo observa recorriendo el interior del vehículo con una mezcla de sorpresa y alegría, mientras los invitados celebraban el momento.
La escena no tardó en viralizarse y generó múltiples comentarios entre seguidores y fanáticos de la familia. El detalle del mensaje personalizado y la modalidad elegida para entregar el regalo fueron destacados como gestos cargados de simbolismo.
Una celebración marcada por el fútbol y la familia
Más allá del auto, la fiesta se caracterizó por un clima distendido y familiar. Amigos cercanos y allegados compartieron la velada en un entorno decorado especialmente para reflejar la pasión futbolera del homenajeado, publicó Noticias Argentinas.
Benjamín, que creció bajo la mirada pública por ser nieto de Diego Maradona e hijo de dos figuras reconocidas, vivió una jornada íntima en la que el protagonismo estuvo puesto en su mayoría de edad próxima y en el inicio de una nueva etapa.
El cumpleaños número 17 quedó así grabado como uno de los más especiales de su vida, no solo por el impactante regalo, sino por el acompañamiento de su familia y amigos en una noche que combinó emoción, deporte y celebración.