Carnaval del País: Mary Ann Morrison es la nueva Reina

El Carnaval del País vivió una de sus noches más emotivas con la elección de su nueva Reina, consagrando a Mary Ann Morrison como la máxima soberana de la edición 2026. La representante de la comparsa Marí Marí y del Club Central Entrerriano se impuso en una velada cargada de brillo, música y pasión en el Corsódromo José Luis Gestro, escenario emblemático de la fiesta a cielo abierto más importante del país.
Desde las 22 horas, las tribunas comenzaron a latir al ritmo de las hinchadas de Papelitos, Ará-Yeví, Marí Marí y O´Bahía, que aportaron color y fervor a una ceremonia que quedará en la memoria carnavalera. La conducción estuvo a cargo de Diego Hildt y Milagros Reyes, quienes guiaron una noche dinámica que combinó competencia, espectáculos y momentos de alto impacto artístico.
Tras la presentación del jurado, se dio la bienvenida a la reina saliente, Felicita Fouce (Marí Marí), y a la embajadora cultural Sofía Funes (Papelitos). El inicio formal estuvo marcado por el desfile de portabanderas, batucadas y pasistas de Papelitos y Ará-Yeví, que desplegaron toda su potencia musical y coreográfica ante un público entregado.
Glamour y personalidad en la primera pasada
La primera pasada de las candidatas, con vestido de noche, mostró elegancia y personalidad. Valentina Giménez (Papelitos) abrió el desfile con un diseño bordado en dorado; luego fue el turno de Manuela Scorzelli (Ará-Yeví), con un vestido rojo oscuro de transparencias; Mary Ann Morrison (Marí Marí) deslumbró con un vestido con tajo y bordados dorados; y cerró Angie Félix (O´Bahía) con un atuendo violeta inspirado en su personaje de Sherazade.
Cada una de las postulantes respondió preguntas del jurado, exponiendo su compromiso con la fiesta y su rol como embajadoras culturales. Belleza, carisma e histrionismo fueron algunos de los aspectos evaluados en esta instancia decisiva.
Tras un breve intervalo, llegó el turno de Marí Marí y O´Bahía con sus portabanderas y batucadas. Agustina Díaz y Gustavo Galante encendieron la pasarela con los colores rojinegros, seguidos por la Batería Aplanadora, dirigida por Emanuel “Mare” Fernández junto a la pasista Rosario Sánchez. El cierre del bloque estuvo a cargo de Faustina Olano y Fabián Scovenna, junto a “Las Audaces”, lideradas por Celeste Piaggio.
Impacto visual en trajes de carnaval
La segunda pasada fue uno de los momentos más esperados: las candidatas desfilaron con sus trajes oficiales de carnaval, esos vestuarios artesanales que lucieron durante las nueve noches previas. Valentina Giménez presentó un imponente traje blanco y dorado con plumas de faisán; Manuela Scorzelli apostó por un diseño íntegramente blanco con espaldar de abundantes plumas.
Mary Ann Morrison volvió a captar todas las miradas con un traje en tonos dorados, detalles de perlas y piedras, y un majestuoso espaldar con plumas verde agua. Angie Félix cerró con un vestuario predominante en blanco con detalles dorados y aplicaciones de strass.
El jurado valoró tanto la estética como la presencia escénica y el discurso de cada candidata, antes de retirarse a deliberar en medio de la expectativa general.
Una coronación histórica
Mientras el jurado definía el veredicto, el tradicional contrapunto de batucadas elevó la temperatura festiva del Corsódromo. Batería Aplanadora y Sonido de Parche protagonizaron un duelo vibrante, al igual que Los Pibes y Las Audaces, en un despliegue que reafirmó el alto nivel artístico de la edición 2026, publicó Diario El Argentino.
Cerca de las 3 de la madrugada llegó el momento más esperado. Con suspenso y emoción, los conductores anunciaron que Mary Ann Morrison se convertía en la nueva Reina del Carnaval del País. La representante de Marí Marí celebró junto a su hinchada y recibió el primer gran título de la temporada.
El Carnaval del País entra ahora en su recta final, con dos noches de competencia por delante. El próximo martes 3 de marzo se conocerán los resultados en los distintos rubros, en una edición que ya es considerada una de las más parejas y espectaculares de los últimos años.