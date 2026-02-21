 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Violento episodio

Camionero y acompañante agredieron a un ciclista que entrenaba en Ruta 135

21 de Febrero de 2026
Ciclista agredido en la ruta.
Ciclista agredido en la ruta.

El deportista Catriel Soto denunció que fue atacado mientras realizaba su entrenamiento habitual en Colón. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y ya fue puesto en conocimiento de la Justicia.

Un hecho de violencia se registró en la Ruta 135, en Colón, donde un ciclista fue agredido por un camionero y su acompañante mientras entrenaba. La víctima es el deportista de élite Catriel Soto, quien realizó la denuncia en sus redes sociales y también acudió a la Justicia para formalizar la presentación.

 

Según se informó, el episodio ocurrió cuando el atleta circulaba por la ruta en un sector donde suele realizar su preparación física. En ese contexto, el conductor de un camión y la persona que lo acompañaba descendieron del vehículo y lo atacaron.

 

 

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de un supermercado, donde se observa el momento en que ambos bajan del rodado y se dirigen hacia el deportista.

 

El descargo del deportista

 

Tras lo sucedido, el propio ciclista publicó un mensaje en el que aseguró que se encuentra en buen estado de salud y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

En su descargo, también dejó un mensaje vinculado a la convivencia y el respeto entre vehículos de gran porte y quienes circulan en bicicleta por rutas.

 

Catriel Soto es uno de los referentes del ciclismo argentino y entrena habitualmente en esa zona mientras se prepara para competencias nacionales e internacionales, representando a Colón, Entre Ríos y Argentina.

 

 

El hecho fue puesto en conocimiento de la Justicia y quedó respaldado por el registro fílmico que captó el momento de la agresión.

Ciclista Colón Agresión Violencia
