Policiales En cercanías de Ceibas

Auto volcó Ruta 12 y cinco personas fueron hospitalizadas

Un Renault Clio despistó y volcó a la altura del kilómetro 158 de la Ruta 12, cerca de Ceibas. Los cinco ocupantes, todos mayores de edad, fueron trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

21 de Febrero de 2026
Un despiste y vuelco en la Ruta 12 dejó como saldo cinco personas hospitalizadas este sábado, a la altura del kilómetro 158, en inmediaciones de Ceibas. El siniestro ocurrió alrededor de las 8:30 y tuvo como protagonista a un automóvil marca Renault, modelo Clio.

 

El vehículo era conducido por un hombre de 43 años, quien viajaba acompañado por otras cuatro personas, todas mayores de edad. Por causas que se tratan de establecer, el rodado perdió el control, despistó y terminó volcando a un costado de la calzada.

 

Como consecuencia del impacto, los ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladados al Hospital Centenario, en la ciudad de Gualeguaychú, donde recibieron atención médica y se les realizaron las evaluaciones correspondientes.

Amplio operativo en la zona

En el lugar intervino personal de la División Criminalística para realizar las pericias que permitan determinar la mecánica del siniestro. También trabajaron efectivos de la Policía Caminera Brazo Largo y de la comisaría de Ceibas.

 

Asimismo, participaron agentes de Gendarmería Nacional Argentina, personal de salud del Hospital Eva Duarte y Bomberos Voluntarios de Ceibas, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia, prevención y resguardo del tránsito.

 

El tránsito en la zona fue regulado mientras se desarrollaban las tareas periciales y de remoción del vehículo siniestrado.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron actuaciones para establecer las circunstancias que derivaron en el despiste y posterior vuelco. No se informó, hasta el momento, la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes.

 

El hecho volvió a poner en foco la circulación sobre la Ruta Nacional 12, uno de los corredores más transitados de la provincia, especialmente en el tramo que conecta con el complejo vial Brazo Largo.

