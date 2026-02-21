Werner encara 2026 con cambios clave en el auto, el equipo y la motorización

El paranaense Mariano Werner dio detalles a de cómo afronta la temporada 2026 de Turismo Carretera, con otro Ford Mustang, el mismo asesoramiento en ingeniería, refuerzo en el plantel técnico y la nueva motorización. “Entiendo que estamos bien ordenados”, dijo.
Mariano Werner (37 años) inició su 18ª temporada en el Turismo Carretera con novedades, con el objetivo de recuperarse de un 2025 complicado tras varias temporadas como gran protagonista. Cambió de auto y de motorista, pero mantuvo el asesoramiento en el área ingeniería y reforzó su plantel de mecánicos. El tricampeón de TC brindó detalles.
Uno de los movimientos más llamativos fue el intercambio de unidades con Nicanor Santilli Pazos, piloto de su equipo en TC Pista. El joven de 22 años utiliza ahora el Mustang que Mariano estrenó en 2024, mientras que Werner se subió al auto que dejó Santilli.
Uno de los movimientos más llamativos fue el enroque de auto que hizo con Nicanor Santilli Pazos, integrante de su equipo. El piloto de 22 años inició su 2ª temporada en el TC Pista con el Ford Mustang que Mariano estrenó en 2024 y que usó hasta la última fecha del torneo pasado. Y lo hizo marcando la pole position en El Calafate. El entrerriano, por su parte, optó por usar el auto que dejó el hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos.
“Cuando llegó la posibilidad de hacer el arreglo con Nicanor para este año, él me pidió tener un auto que ya esté funcionando bien, que no tenga que desarrollar. Así que vimos la chance de darle el auto que yo corría el año pasado y nosotros hacer este nuevo”, le dijo Werner a SoloTC.
Aunque Werner lo define como un auto “nuevo”, aclaró que se trata de una estructura con poco uso y excelente torsión, lo que le permitió postergar el estreno de un chasis 0km que ya tiene en su taller.
El plantel técnico para Werner en 2026
El Zorro de Paraná afronta esta nueva temporada con cambios en el plantel técnico, aunque mantiene el asesoramiento en la ingeniería. Pese a estar ligado al equipo BMW Motorsport de TC con el Ambrogio Racing, Alejandro Saparrat continúa a cargo de los desarrollos aerodinámicos mediante análisis de CFD, y Marcos Laborda (a cargo del área técnica del RV Racing) sigue brindando asesoramiento técnico de forma remota.
“Sigo trabajando con los dos. Con Laborda me hablo a menudo y con el Chata (Saparrat) tengo todo el trabajo del CFD a cargo. Así que, si bien él hoy está en otro equipo, es otra marca y, bueno, siempre sirve para sacar alguna conclusión”, remarcó el 3 veces campeón de TC en diálogo con SoloTC.
Más allá del área de ingeniería y los trabajos externos, Werner pone énfasis en el plantel mecánico y técnico que tiene dentro del equipo. “Siempre digo que la magia también la tienen los mecánicos en lo fino y en esos pequeños detalles”, sostuvo.
En ese sentido, aclaró que sigue con viejos “soldados” con los que logró las coronas de la “máxima”: “Siguen conmigo Christian Frank, René Spadillero y volvió Valentín Brusa, quien se había ido a probar suerte en el exterior. Además se sumaron nuevos mecánicos, que conocía de otros equipos. Así que creo que estamos muy bien ordenados”, contó el referente de Ford, que ya suma 265 carreras en TC.
El cambio de motorista
Para este ciclo, Werner confió la potencia de su unidad a los hermanos Mario y Luis Riva, en reemplazo de Guillermo Pianca. “Sé que el Turismo Carretera es algo nuevo para ellos, pero conozco su capacidad. Van a dar que hablar porque son muy capaces”, afirmó sobre sus nuevos motoristas, con quienes logró el título de la Clase 3 del Turismo Nacional en 2017.
5 Ford Mustang para acortar caminos
Además, el entrerriano cuenta con una ventaja estratégica: el Fadel Werner Competición alista otros cuatro Mustang en el TC Pista (Santilli Pazos, Faustino Cifré, Manuel Borgert y Benjamín Antón). Este volumen de datos será vital para acelerar el desarrollo y la puesta a punto de los modelos de nueva generación.
Pero para mantener el orden de trabajo en el taller, en Paraná solo atiende su auto y el Santilli Pazos, mientras que los otros 3 se alistan en Salto con Franco García, quien desde hace un tiempo trabaja con el entrerriano.