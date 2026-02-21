Paraná se tiñe de luto: hallaron el cuerpo de Kiara, la niña que era intensamente buscada

El hallazgo del cuerpo de la niña arrastrada por el arroyo tras el temporal en Paraná fue confirmado este sábado por la mañana y tiñó de luto a toda la ciudad. Kiara, de 10 años, había sido llevada por la corriente durante la madrugada del jueves, cuando un violento temporal provocó el derrumbe de su vivienda y desató una tragedia que conmovió a la provincia.

Paraná se tiñe de luto: hallaron el cuerpo de Kiara

El cuerpo fue localizado en la zona del Thompson, tras un operativo que durante tres días movilizó a más de 200 personas entre policías, bomberos, rescatistas y voluntarios. Desde el primer momento trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Prefectura, Defensa Civil y distintas áreas municipales.

La tragedia ocurrió en Paraná, cuando la crecida del Arroyo Colorado desbordó su cauce y arrasó con la vivienda familiar en el denominado “punto cero”, sobre calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín.

Durante la madrugada del jueves, más de 120 milímetros de lluvia cayeron en pocas horas sobre la capital entrerriana. La intensidad del agua provocó anegamientos, desbordes y el colapso de estructuras cerca del cauce.

La casa de la familia no resistió la presión de la corriente. En cuestión de segundos, el agua irrumpió con una fuerza devastadora. El cuerpo de la madre de la niña, Patrcia Mena, fue hallado a pocos metros en el lugar en horas de la tarde de jueves, y la pequeña fue arrastrada por el torrente, ante la desesperación de quienes intentaron auxiliarla.

Vecinos describieron escenas de angustia, con gritos en medio de la oscuridad y el sonido ensordecedor del agua golpeando contra todo a su paso. Desde ese instante, la ciudad entera quedó en vilo.

Paraná se tiñe de luto: hallaron el cuerpo de Kiara

Tres días de búsqueda sin pausa

La búsqueda se desplegó desde el mismo jueves y se extendió por distintos tramos del arroyo, incluyendo sectores del arroyo Las Viejas y su desembocadura hacia el río. Se utilizaron embarcaciones, drones, perros entrenados y un helicóptero que sobrevoló la zona para ampliar el radio de rastrillaje.

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, había señalado que se trabajó “con todos los recursos disponibles, por agua, por tierra y por aire”, en un operativo que no se detuvo ni de día ni de noche.

El coordinador de Protección Civil, Lucas García, confirmó a Elonce la llegada de rescatistas especializados de Córdoba y Santa Fe. “Son colaboradores de otras situaciones, de otras catástrofes en las cuales hemos estado y van a estar presente”, había expresado, destacando la experiencia de los equipos técnicos que se sumaron al punto más crítico.

El hallazgo que estremeció a la ciudad

Durante los rastrillajes se encontraron pertenencias de la familia, muebles y restos de la vivienda, señales del recorrido que siguió la corriente. Cada hallazgo renovó la esperanza y, al mismo tiempo, la angustia.

Finalmente, este sábado por la mañana, los equipos localizaron el cuerpo de la menor en la zona del Thompson.