Hallaron el cuerpo de Kiara: cómo fue el operativo que movilizó a más de 250 personas

El hallazgo del cuerpo de Kiara fue confirmado este sábado por la mañana en Paraná y puso fin a tres días de intensa búsqueda tras el temporal que provocó el desborde del Arroyo Colorado y el derrumbe de su vivienda. La niña de 10 años había sido arrastrada por la corriente durante la madrugada del jueves, en uno de los episodios más dolorosos que dejó la tormenta en la capital entrerriana.

El cuerpo fue localizado alrededor de las 9:40 en la desembocadura del arroyo, prácticamente a metros del río, en la zona del Thompson. En el operativo participaron más de 250 personas entre efectivos de la Policía de Entre Ríos, bomberos, rescatistas, guardavidas, voluntarios y empleados municipales.

La tragedia ocurrió en la ciudad de Paraná, cuando la crecida del arroyo arrasó con la vivienda familiar ubicada en el denominado “punto cero”, sobre calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín.

El momento del hallazgo

El jefe de Policía, Claudio González, informó a Elonce que “desde un comienzo la Policía de Entre Ríos se abocó a la búsqueda, eso permitió articular con distintos recursos en esto, más allá de los materiales, resaltar recursos humanos”.

Jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González

Destacó que el operativo fue creciendo con el paso de las horas: “Ayer eran 200, hoy 250, pero todo eso en el afán de buscar a Kiara”. Y agregó que una embarcación de voluntarios integrada al comando unificado “divisa desplazándose un cuerpo”, lo que activó el protocolo judicial correspondiente.

“Fue notificado el fiscal en turno y el proceso que sigue es esa identificación. Se suspende momentáneamente la búsqueda”, explicó. Además, señaló que “hasta el momento el único reporte de desaparición eran de dos personas, una fue localizada y fue identificada, queda localizar otra persona más, encontramos un cuerpo”.

El cuerpo fue examinado en el lugar por el médico policial y posteriormente trasladado a la morgue judicial para la autopsia y el proceso formal de identificación. González detalló que fue hallado “en la desembocadura, para ser más gráfico, del arroyo Colorado, prácticamente a metros del río Paraná”.

Indicó que la localización en ese sector se explica por “la variabilidad del tiempo, la descomposición de un cuerpo, todo eso hace que en esta hipótesis emergiera y se desplazase”.

El jefe policial subrayó el acompañamiento a la familia durante todo el proceso. “Siempre hablamos de búsqueda y de vida, mientras hay esperanza hay vida, mientras hay vida hay esperanza. Pero una manera de dar respuesta es encontrar a las personas que están desaparecidas”, expresó con visible conmoción.

El trabajo conjunto del municipio

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, señaló que 120 empleados municipales se sumaron específicamente al operativo coordinado con la Policía de Entre Ríos.

Secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld

“Todo fue de manera voluntaria y eso es un ejemplo del compromiso que tiene el municipio en estos casos”, sostuvo. Además, confirmó que se mantendrá una guardia mínima hasta nuevas directivas del fiscal interviniente.

Secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humanos, Enrique Ríos, manifestó que el eje inmediato fue “abrazar con toda fuerza a la familia y acompañarla en este duro proceso”.

El desafío estructural

Ríos reconoció que muchas familias construyen sus viviendas a la vera de los arroyos por falta de recursos. “Ante la falta de recursos económicos para contar con un terreno apto, muchas familias tienen como vía de solución construir su casa a la vera de los arroyos”, explicó.

En ese sentido, afirmó que existe un compromiso institucional para articular con el Gobierno Provincial y Nacional políticas que permitan erradicar estas situaciones de riesgo y ofrecer soluciones habitacionales seguras.