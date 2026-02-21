Dos autos chocaron en avenida Ramírez y uno terminó sobre la vereda

El accidente de tránsito en Paraná ocurrió en la intersección de avenida Ramírez y Rosario del Tala. No hubo personas lesionadas, pero uno de los vehículos quedó en sentido contrario y sobre la vereda tras el impacto.
Un accidente de tránsito en Paraná se registró en la intersección de avenida Ramírez y calle Rosario del Tala, donde dos autos colisionaron y uno de ellos terminó sobre la vereda y en sentido contrario al que circulaba. El siniestro no dejó personas heridas, aunque se constataron importantes daños materiales.
Según se informó, en el lugar intervinieron efectivos policiales que verificaron la mecánica preliminar del choque. Los vehículos involucrados fueron un Nissan de color gris, conducido por una joven de 23 años, y un Chevrolet Corsa al mando de un hombre de 34 años.
El impacto se produjo en una esquina de intensa circulación vehicular, lo que generó momentáneas complicaciones en el tránsito hasta que se normalizó la situación.
Cómo ocurrió el siniestro
De acuerdo con los primeros datos, la conductora del Nissan circulaba por calle Rosario del Tala en sentido este-oeste, mientras que el conductor del Chevrolet Corsa lo hacía por avenida Ramírez en sentido norte-sur.
Por razones que se tratan de establecer, el conductor del Corsa colisionó contra el lateral del vehículo de la mujer. A raíz del impacto, el Nissan quedó girado y en sentido contrario al que venía circulando, terminando parte de su estructura sobre la vereda.
Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del personal interviniente, que trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y recabar información sobre lo sucedido.
Solo daños materiales
Tras el choque, se constató que no hubo personas lesionadas. Ambos conductores resultaron ilesos y no requirieron asistencia médica. Se dio intervención a Tránsito Municipal, que labró las actas correspondientes y realizó las tareas administrativas habituales en este tipo de hechos.