Familiares de Kiara mantienen la esperanza: "tenemos la fe intacta y la vamos a encontrar"

La ayuda para la familia de Kiara en Paraná se convirtió en un pedido urgente tras el temporal que azotó la ciudad durante la madrugada del jueves y provocó que la niña de 10 años fuera arrastrada por la crecida del arroyo, mientras sus seres queridos sostienen la búsqueda con fe y reclaman acompañamiento estatal.

Cristian Vázquez, padrino de Kiara y cuñado de Patricia, la madre fallecida de la menor, habló con Elonce en medio del dolor y la incertidumbre que atraviesa el entorno familiar. “Queremos agradecer a la policía, municipalidad y a los voluntarios que hasta ahora, llevaron una tarea bien coordinada en conjunto”, expresó.

En ese marco, sostuvo que el principal pedido es no quedar solos ante la tragedia. “La familia lo único que pide es que no nos dejen, que no nos dejen solos, que queremos encontrar a Kiarita”, manifestó.

Herramientas para reforzar la búsqueda

Vázquez explicó que durante las jornadas de rastrillaje se encontraron con múltiples obstáculos en el arroyo y sus márgenes. “En el arroyo hay muchas cañas, maleza y mucha mugre. Anduvimos todo el día, buscamos, pero nada”, relató.

Por esa razón, solicitó colaboración con elementos específicos que permitan avanzar en zonas de difícil acceso. “Necesitamos machetes y guantes para que la búsqueda sea mejor, para entrar al arroyo y quebrar árboles, sogas también que necesitamos”, enumeró.

Pese a las horas transcurridas, el familiar remarcó que mantienen la esperanza intacta. “Tenemos la fe intacta que a cualquier hora la vamos a encontrar. Queremos que aparezca Kiara, nada más”, afirmó.

Las donaciones pueden acercarse al puesto donde se encuentra la familia durante el operativo o en calle Tratado del Cuadrilátero 1248, domicilio de la madre de Patricia. “Se pueden comunicar con Belén o Caro, que es la hermana”, indicó a Elonce.

Situación habitacional crítica

Además del dolor por la desaparición de Kiara, la familia enfrenta una situación social compleja luego de que el agua destruyera su vivienda. “Ellos hoy no tienen dónde vivir y necesitamos que alguien nos vaya comentando y dando una respuesta para tratar de ubicarlos”, reclamó Vázquez.

Actualmente, los familiares se encuentran alojados en la casa de la madre de Patricia, en condiciones precarias. “Están todos apretados, no hay lugar”, describió.

El padrino de la niña señaló que hay tres menores que requieren contención y estabilidad. “Queremos una casita para ellos porque quedaron tres nenitos también y hay que lucharla para ellos, porque hay que atenderlos también. No es estar todo el día acá y dejar los nenes solos”, sostuvo.

Reclamo de respuestas oficiales

Consultado sobre si alguna autoridad se comunicó para brindar asistencia concreta, Vázquez aseguró que hasta el momento no hubo avances significativos. “Yo estuve hablando con el ministro. El ministro tomó mi número, pero hasta ahora no me ha llamado. No hay avances”, afirmó a Elonce.

En relación con la asistencia psicológica o médica para la familia, dijo no tener confirmación de que se haya activado un acompañamiento específico. “No tengo entendido nada que haya ido psicólogo. Si te digo te miento, pero eso no lo tengo todavía”, reconoció.

Cadena de oración y mensaje a la comunidad

En medio de la angustia, Vázquez pidió una cadena de oración por la niña. “Pedimos una cadena de oración por ella. Rezamos acá con todos los que estaban presentes”, relató.

También agradeció el acompañamiento de vecinos y voluntarios que colaboran con la búsqueda y con donaciones. “Mucho agradecimiento para todos los que nos están dando una mano. La gente se brindó mucho hacia la familia”, destacó a Elonce.

Finalmente, reiteró el pedido de apoyo sostenido hasta dar con el paradero de Kiara. “Lo único que pedimos es que no nos dejen hasta que encontremos a Kiara”, concluyó.

La ayuda para la familia de Kiara en Paraná continúa siendo clave tanto para reforzar los rastrillajes en el arroyo como para garantizar condiciones dignas a sus hermanos y padre, mientras la comunidad acompaña con solidaridad y mantiene la esperanza de encontrar a la niña.