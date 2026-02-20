Colecta solidaria en Patronato para ayudar a afectados por el temporal en Paraná: reciben donaciones

REDACCIÓN ELONCE
Este sábado se recibirán donaciones en el Estadio Grella para asistir a las familias afectadas por el temporal en Paraná. En diálogo con Elonce, Alejandra Gianichini explicó qué elementos se necesitan con urgencia y cómo colaborar.
La colecta solidaria en Patronato para ayudar a afectados por el temporal en Paraná se realizará este sábado en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde se recibirán donaciones destinadas a las familias que sufrieron las consecuencias de las intensas lluvias que azotaron la capital entrerriana.
La iniciativa fue impulsada por Patronato Solidario, el espacio social del club, que desde hace seis años desarrolla acciones comunitarias, aunque en esta oportunidad decidió reforzar la convocatoria debido a la magnitud de la emergencia climática.
En diálogo con Elonce, Alejandra Gianichini, referente del área, explicó cómo surgió la campaña y cuáles son las necesidades más urgentes de las personas damnificadas.
Una respuesta ante la gravedad de la situación
“Nosotros hace seis años que estamos con Patronato Solidario y no hacemos campaña todo el año. Esta es más porque necesitamos mucho más cosas, hay mucha más gente afectada, por eso se da más la difusión”, relató Gianichini.
La referente detalló que, si bien en un primer momento se recibieron prendas de vestir, actualmente el foco está puesto en otros insumos esenciales. “Hoy por hoy lo que más necesitamos es alimento; ropa ya no porque vino mucha. Sí necesitamos alimentos, frasadas, colchones, artículos de limpieza, pañales e higiene personal”, enumeró.
El pedido incluye agua potable, alimentos no perecederos, lavandina, productos de limpieza, colchones, pañales para bebés y adultos, y productos de higiene personal, elementos fundamentales para quienes debieron abandonar sus hogares o sufrieron pérdidas materiales.
Puntos de recepción y modalidad de entrega
Las donaciones podrán acercarse a la portería del club y a los accesos al estadio, antes de cada control de seguridad. Además, se habilitarán puntos en el predio conocido como La Capillita, facilitando así la participación de socios, simpatizantes y vecinos en general.
Gianichini señaló que también contemplan situaciones particulares: “Si no tienen cómo traerlas, nosotros tratamos de ir a buscarlas”. De esta manera, el equipo de voluntarios coordina retiros para quienes desean colaborar pero no cuentan con medios de traslado.
La distribución de los elementos se realiza de manera organizada y progresiva. “Estamos llevando a medida en que vayamos calificando, porque la ropa tenemos que ver cómo está todo eso; pero sí tenemos puntos para entregar”, indicó, remarcando que se prioriza llegar con lo solicitado a cada familia afectada.
“Nos llena el alma ver la respuesta solidaria”
La referente expresó la carga emocional que implica acompañar a las familias en este contexto. “A mí me llena el alma, me llena el alma. Nos desesperamos por ayudar, por llevar cosas como sea, a juntar de donde sea, porque es muy grave lo que pasó”, manifestó.
Asimismo, reconoció que la magnitud de los daños superó cualquier previsión. “Hay mucha gente, mucha gente y no llegan, no llegan, y nosotros tratamos de ayudar también”, agregó, en referencia a la necesidad de complementar la asistencia oficial con el compromiso de instituciones y vecinos.
La respuesta de la comunidad fue inmediata. “Nos llena el alma ver que tanta gente, tanto socio, tanto simpatizante colabore con nosotros para con la comunidad en sí”, sostuvo Gianichini, destacando la participación activa de hinchas y ciudadanos.
Patronato, más allá del fútbol
Desde el club recordaron que la colecta solidaria en Patronato para ayudar a afectados por el temporal en Paraná forma parte del compromiso social que la institución sostiene desde hace años. Bajo la consigna “Patronato no es solo fútbol”, la entidad convoca a la comunidad a sumarse y aportar lo que esté a su alcance.
Cada donación representa un respaldo concreto para quienes atraviesan momentos difíciles tras las lluvias que provocaron anegamientos, pérdidas materiales y situaciones de vulnerabilidad en distintos barrios de la ciudad.
“Cada aporte suma”, remarcaron desde la organización, insistiendo en la importancia de la solidaridad colectiva en contextos de emergencia.
Un llamado a la comunidad
La jornada de recepción se desarrollará durante este sábado, en coincidencia con actividades previstas en el estadio, lo que permitirá que quienes asistan también puedan acercar su colaboración.
Los organizadores reiteraron que se necesita con urgencia agua, alimentos no perecederos, lavandina, productos de limpieza, colchones, pañales y artículos de higiene personal.
La convocatoria permanece abierta y se espera una amplia participación de la comunidad. Desde Patronato Solidario subrayaron que la ayuda será destinada a familias previamente relevadas, garantizando que cada elemento llegue a quienes más lo necesitan tras el temporal que afectó a Paraná.