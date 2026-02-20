 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Vecinos de la familia de Chiara también sufrieron daños en sus casas tras el temporal: "El patio era un río"

Mientras continúa la intensa búsqueda de Chiara, vecinos relatan cómo también sufrieron las consecuencias. "Un vecino me dijo que se levantó a tomar mate a las 5:30 de la mañana y ya la casa ellos no estaba”, mencionó una mujer a Elonce.

20 de Febrero de 2026
Destrozos en otra vivienda
Destrozos en otra vivienda

REDACCIÓN ELONCE

El temporal que azotó la ciudad de Paraná este jueves provocó el desborde de arroyos y muchas familias se vieron afectadas. Mientras continúa la intensa búsqueda de Chiara, vecinos relatan cómo también sufrieron las consecuencias.

 

 

Andrea, contó a Elonce que está abandonando su vivienda debido al riesgo de derrumbe. “Se me corrió el piso y se me hizo un agujero grande. Vine y busqué un poco de cosas. Después voy a venir, voy a ver cómo está, porque mi papá vive en el fondo, dejó todo cerrado y se fue. Mientras tanto voy a vigilar. Me voy porque si no se me va a derrumbar todo y es horrible”.

CONTINUAN TRABAJANDO INTENSAMENTE EN LA BÚSQUEDA DE CHIARA

Andrea explicó que vive allí desde hace un año, mientras que su padre reside en el terreno desde hace ocho. Con la tormenta, parte de su vivienda también cedió: “Fue a las 5:30 de la madrugada, yo me levanté cuando se cortó la luz. Vi que había agua en el suelo. Se me ahogó el conejo”.

 

Comentó que la escena era desoladora. “Mirábamos con mi marido y era todo un río, el patio era un río. El agua me llevó todo lo que tenía afuera, las ollas, un cerco, ropa que había colgado, todo. Era impresionante, no se podía salir. Mirábamos desde adentro”. Aseguró que nunca había vivido algo similar.

 

“Escuchamos la tormenta, el agua, era todo un río. Fue horrible, no pensé que esto iba a pasar, es la primera vez que veo algo así. Un vecino me dijo que se levantó a tomar mate a las 5:30 de la mañana y ya la casa de la familia de Chiara no estaba”, mencionó.

 

 

 

También describió el estado de las construcciones linderas: “Hay otro vecino construyendo y está todo comido. Yo no sabía que esto se desmoronaba, es la primera vez que veo eso, nos asustamos un poco porque es feo. Ahora me voy a Colonia Avellaneda, a la casa de mi suegra, hasta que encontremos otro lugar”.

 

Andrea también indicó que conocía a la familia de Chiara. “Era vecina de ellos. El que veía más era al más chiquito de 5 años. Es como toda familia, yo en lo mío y ellos en lo de ellos. Los conocía. La chica trabajaba, los hijos iban al club. El nene más chiquito vivía pegado con la madre. A mí me da una lástima lo que ocurrió”.

 

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona afectada, el testimonio de Andrea refleja la magnitud del desastre y el dolor de una comunidad golpeada por el temporal. Elonce.com

 

 

búsqueda de chiara Paraná temporal
