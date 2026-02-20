Desesperada búsqueda de Chiara: dieron de alta a sus hermanos y reubicarán a la familia

La búsqueda de Chiara, de 10 años, sigue este viernes en distintos sectores del arroyo Colorado y Las Viejas, de Paraná.

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Julián Hirschfeld, brindó detalles sobre el aporte del municipio en las tareas coordinadas por la Policía de Entre Ríos.

“Hemos abocado a más de 100 operarios de distintas áreas municipales para colaborar con el trabajo que viene coordinando la Policía Entre Ríos. Hay tareas de maquinarias, desmalezado y rastrillaje para facilitar el trabajo que ellos hacen. Estamos trabajando fuertemente en la rotación de los equipos”, mencionó a Elonce.

El funcionario explicó que el operativo continuará más allá de la jornada en curso: “Esto va a ser hasta las 18 horas del día de hoy, pero mañana continúa. Estamos trabajando en conjunto. La intendenta nos pidió expresamente que trabajemos en conjunto con la Policía de Entre Ríos, coordinando las acciones. Eso es lo que estamos haciendo, están todas las áreas municipales trabajando fuertemente desde el primer momento”.

Hirschfeld también remarcó el rol del cuerpo de guardavidas municipal: “Es un grupo contratado por el municipio, se ofrecieron voluntariamente a colaborar en la búsqueda. Ayer trabajó un grupo y hoy también hay un grupo de más de 25 guardavidas que van rotando. Lo mismo ocurrirá mañana si no tenemos novedades este viernes”.

Estado de salud del resto de la familia

El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, se refirió a la situación de los hermanos de Chiara, la asistencia a la familia y las acciones previstas por el Estado municipal tras el trágico hecho.

“Los menores (de 5 y 12 años) han sido dados de alta y se encuentran alojados en la casa de un familiar. El equipo de la Secretaría, a partir de la Dirección de Niñez y Adolescencia, los está acompañando profesionalmente. Es una tarea fundamental que se viene realizando desde ayer”, comentó a Elonce.

En relación al sepelio para Patricia Mena, explicó: “El estado municipal ha ofrecido el sepelio, pero también es una decisión particular de los familiares. Hemos convenido colaborar con ellos en el acompañamiento, aportándoles movilidad para que los familiares puedan concurrir a acompañar a la persona fallecida”.

Una vivienda para la familia

Ríos adelantó que el municipio trabaja para reubicar a la familia que perdió todo: “Estamos trabajando en cómo vamos a encarar el día de mañana con esta familia que ha perdido su vivienda. Estamos analizando diferentes alternativas. Queremos garantizarles, por lo menos, la tranquilidad que desde el municipio vamos a acompañar esta situación, para que puedan contar con una vivienda digna hasta tanto se pueda reconstruir o construir, en otro espacio, la vivienda propia, con el acompañamiento del estado municipal”.

En ese marco, el funcionario municipal fue consultado sobre la situación de familias que viven en zonas lindantes a arroyos, donde no se puede construir, y la falta de alternativas habitacionales en Paraná. “Esto es un problema que viene de hace mucho tiempo, tiene que ver con que muchas personas, por diferentes situaciones, fundamentalmente la situación económica, no cuentan con los recursos como para adquirir terrenos en la ciudad. El alto costo que tienen los terrenos y la poca disponibilidad son los factores”, dijo.

Remarcó que “se han hecho distintas campañas tratando de concientizar de que esta situación es una situación que va a traer conflicto, pero la necesidad es una realidad objetiva y muchos vecinos recurren a esta situación para poder tener un lugar donde vivir. Nosotros vamos a seguir en el camino de poder concientizar y buscar alternativas. Estas soluciones requieren de un estado activo y presente, como así también, fundamentalmente, de recursos económicos. Nosotros vamos a trabajar, venimos trabajando inclusive a través del Banco de Tierras, a través de diferentes alternativas y propuestas municipales. Seguiremos en ese camino”.

El funcionario remarcó además la magnitud del problema en la capital entrerriana: “Hay una situación objetiva que tiene que ver con la situación económica y la situación de la ciudad de Paraná, en particular, donde hay un déficit habitacional de más de 20.000 casas, lo cual ha llevado a esta situación”.

Finalmente, planteó la necesidad de una respuesta conjunta: “Debemos abordar el tema en forma integral, tanto el estado municipal, provincial, como el estado nacional. Debemos ver qué respuestas alternativas, desde el estado en su conjunto, le podemos dar a estos vecinos”. Elonce.com

