Bomberos Voluntarios rastrillan el Arroyo Las Viejas para dar con Chiara: “Nos debemos a la ciudadanía”

En el marco de la búsqueda de Chiara, la niña de 10 años desaparecida en Paraná, los Bomberos Voluntarios continúan trabajando intensamente para localizarla. El operativo se está llevando a cabo por sectores, con especial enfoque en un tramo del Arroyo Las Viejas, donde se ha centralizado la búsqueda. Se encuentran realizando un arduo trabajo de barrido y rastrillaje. La coordinación de los equipos de rescate está siendo clave, y en este sentido, Pablo Aquino, bombero voluntario que está a cargo de la coordinación, brindó detalles a Elonce sobre el incansable proceso.

"Estamos haciendo arroyo a contracorriente. Hay varios grupos, sectorizados desde el punto cero. Hay bomberos, policías, guardavidas en todos los sectores. Hoy temprano se hizo una reunión donde nos organizamos", explicó Aquino, quien también destacó la colaboración con otras fuerzas, como los Zapadores y la Policía. En particular, los equipos de rescate se encuentran en la intersección de las calles Uranga y Don Quijote, una zona donde se había trabajado previamente en la obra de saneamiento del arroyo.

Condiciones complicadas en el terreno

La tarea no ha sido sencilla, debido a las difíciles condiciones del terreno. Aquino comentó que se enfrentan a varios desniveles, basura y vegetación, lo que complica el trabajo de búsqueda. "Ayer, había una altura de 3 y 4 metros de agua. Se hizo una búsqueda y rastrillajes, y se encontró a la mamá tras varios intentos. Cuando bajó el nivel, la encontramos. Con ese mismo criterio buscamos a Chiara", explicó el bombero, haciendo referencia a la metodología empleada el jueves, en la que encontraron a Patricia Mena.

Pablo Aquino

Los equipos de rescate también podrían necesitar embarcaciones livianas, como kayaks y piraguas, para acceder a zonas de “mayor profundidad y pozos” dentro del arroyo. El trabajo de los bomberos sigue siendo exhaustivo, con un enfoque en asegurar que cada rincón del arroyo sea revisado.

Bomberos voluntarios trabajan en la búsqueda de Chiara en zona del arroyo Colorado - 20/02/26

Rastrillajes continuos y esperanza de resultados

El operativo de rastrillaje sigue avanzando, con la expectativa de que el descenso en los niveles del agua permitirá continuar con la búsqueda de manera más efectiva. Aquino relató que el día anterior se utilizó una lancha en el río, pero que hoy se optó por realizar rastrillajes más detallados en las zonas circundantes. Queda el costado del club, pasamos por la entrada al peaje del Túnel Subfluvial hasta calle Ambrosetti y 3 de Febrero. Lanzaremos la lancha si hay resultados negativos en esta área", comentó, reiterando el compromiso del equipo de trabajo con la seguridad.

Continúan trabajando con el objetivo de encontrar a Chiara. "Los Bomberos Voluntarios nos debemos a la ciudadanía", destacó Aquino, quien afirmó que el esfuerzo por localizar a la niña no se detendrá hasta obtener resultados positivos. La comunidad sigue expectante y colaborando con el operativo, mientras los equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrarla.