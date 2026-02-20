Desesperada búsqueda de Chiara: los operativos se concentran en “el punto cero”

La desesperada búsqueda de Chiara se concentra este viernes en el “punto cero”, el sector exacto donde la vivienda fue arrasada por la creciente en medio del temporal que golpeó a Paraná. La niña de 10 años desapareció el jueves cuando el arroyo lindante desbordó y se llevó la casa en la que se encontraba junto a su familia , en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín.

Horas después del hecho, el padre y dos de los hijos fueron localizados con vida. En tanto, minutos antes de las 18 del jueves, fue hallado el cuerpo de Patricia Mena, la madre de la menor, en la zona del arroyo Colorado. Desde entonces, el operativo no se detuvo y se reorganizó para profundizar la búsqueda de la niña.

Patricia Mena tenía 32 años

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, confirmó a Elonce que “los operativos se concentran en el punto cero (es decir donde ocurrió el hecho). Anoche se continuaron los trabajos con drone”. Además, anticipó que “hoy continuaremos con más recursos”, en referencia al refuerzo del despliegue previsto para esta jornada.

El trabajo en el lugar del derrumbe

La escena, marcada por el barro, restos de muebles y estructuras destruidas, evidenció la magnitud de la creciente. La corriente del arroyo arrastró la vivienda y dejó un paisaje de devastación que obligó a rediseñar permanentemente la estrategia de búsqueda.

Durante el jueves, el operativo se concentró en la zona del arroyo Colorado, donde fue localizado el cuerpo de la madre. Efectivos de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios, Zapadores y guardavidas trabajaron de manera coordinada para ampliar el radio de rastrillaje.

Con drones, perros y recorridas a pie por ambas márgenes del cauce, los equipos enfrentaron un escenario complejo. Las lluvias intensas modificaron el terreno, incrementaron el caudal y generaron acumulación de residuos en las curvas del arroyo, lo que dificultó la visibilidad y el avance.

Un operativo que no se detiene

Para este viernes, las tareas se centraron nuevamente en el lugar donde estaba emplazada la vivienda, considerado clave para reconstruir el recorrido que pudo haber seguido la corriente. La utilización de tecnología aérea y la ampliación de los rastrillajes forman parte del nuevo esquema dispuesto.

Las autoridades insistieron en la necesidad de preservar la zona y evitar la presencia de personas ajenas al operativo, tanto por seguridad como para no entorpecer las tareas. “Necesito encontrar a una persona, no que se me pierdan más”, expresó el jefe policial al apelar a la responsabilidad de familiares y vecinos.

La comunidad siguió conmovida por la tragedia y atenta a cada novedad.

