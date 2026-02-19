Lanzaron una colecta solidaria para cubrir gastos del velorio de Patricia Mena

Familiares y allegados de Patricia Mena, la mujer de 32 años que fue hallada fallecida luego de que su casa fuera arrastrada por la corriente de agua durante el temporal esta madrugada, lanzaron una colecta solidaria para recaudar fondos y cubrir gastos del velatorio.

Los operativos de búsqueda continúan para encontrar a Chiara, hija de Patricia

Cabe recordar que la mujer desapareció junto a su hija Chiara de 10 años, que aún no fue encontrada, a pesar de las intensas tareas de búsqueda que lleva a cabo personal policial y de bomberos, además de la comunidad.

Así quedó la zona luego de que la vivienda fuera arrastrada por la corriente

“Agradecemos cualquier ayuda o colaboración para la familia en este momento difícil”, expresa el mensaje que circula junto a imágenes de Mena.

Medios de colaboración y contacto

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencia al alias: Labelu.mena

Contacto: 343 471-0906

Quienes están a cargo de la iniciativa señalaron que cualquier contribución será importante para que los seres queridos puedan despedirse de Patricia Mena como corresponde.

El operativo que permitió localizar el cuerpo de Patricia Mena

En la tarde de este jueves y tras más de diez horas de rastrillajes ininterrumpidos y un amplio despliegue de personal policial, bomberos y equipos de emergencia, fue hallado un cuerpo en una de las zonas que estaban siendo inspeccionadas. El operativo se concentró en inmediaciones de calle Amaro Villanueva y su intersección con calle Altman, en un sector cercano al arroyo Colorado.

El hallazgo se produjo luego de las intensas lluvias registradas desde la madrugada, que provocaron anegamientos y complicaron seriamente las tareas de búsqueda. Según trascendió, el cuerpo habría sido localizado a unos 200 metros de la vivienda que se derrumbó como consecuencia del fuerte caudal de agua acumulado en pocas horas.

Con drones, perros y rastrillajes, continúa la desesperada búsqueda del cuerpo de Chiara

A pocas horas del hallazgo del cuerpo de Patricia Mena, los equipos de emergencia redoblan esfuerzos para dar con la niña de 10 años, desaparecida tras el temporal que provocó el derrumbe de su vivienda en la capital entrerriana.

El operativo se concentra en la zona del arroyo Colorado, donde minutos antes de las 18 del jueves fue encontrado el cuerpo de la madre. Desde entonces, efectivos de la Policía de Entre Ríos, junto a guardavidas, Bomberos Voluntarios y Zapadores, trabajan de manera coordinada para ampliar el radio de búsqueda.

El jefe de la fuerza provincial, Claudio González, explicó que el despliegue no se detendrá durante la noche. “Continuará con los perros, que son cadavéricos. Se busca con drones térmicos en el sentido de la nocturnidad, y mañana arrancaremos con la aeronave y el rastrillaje por el cauce del arroyo. El operativo no se detiene, se reformula por las condiciones del terreno”, sostuvo en declaraciones a medios locales.