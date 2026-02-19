La lluvia dejó bajo agua el puente de acceso a Libertador San Martín

La intensa lluvia registrada este jueves provocó complicaciones en Libertador San Martín, donde el puente de acceso quedó cubierto por el agua debido a la crecida del arroyo Salto. La situación generó demoras y dejó momentáneamente incomunicados a vecinos que necesitaban trasladarse entre distintos puntos de la zona.

Según los primeros registros, alrededor de las nueve de la mañana se habían acumulado aproximadamente 90 milímetros de agua en Libertador San Martín, producto de precipitaciones que comenzaron durante la madrugada. Ese volumen superó lo previsto por los pronósticos y derivó en el desborde del curso de agua, afectando el cruce vehicular.

El paso conecta sectores como Pancho Dotto y Costa Grande con el casco urbano, por lo que varios conductores debieron aguardar a la baja del caudal para continuar su recorrido. En algunos casos, la espera se extendió por varias horas.

De acuerdo a lo informado por el medio Amanecer Entrerriano, en otras localidades del departamento Diamante también se registraron importantes acumulaciones: en la ciudad cabecera se reportaron 145 milímetros, en el ejido 120 y en Valle María cifras similares, lo que generó anegamientos y pedidos de asistencia.

Crecida del arroyo y tránsito interrumpido

La suba del nivel del arroyo Salto no es un hecho inusual en contextos de lluvias intensas, aunque la magnitud de este evento sorprendió a residentes de Libertador San Martín. El desborde cubrió la estructura destinada al tránsito de vehículos, lo que obligó a interrumpir la circulación por razones de seguridad.

Puente de Libertador San Martín. Foto: Amanecer Entrerriano.

Históricamente, este punto generó inconvenientes cuando las precipitaciones eran abundantes. Con el paso del tiempo, el municipio impulsó la construcción de una pasarela peatonal que permite el cruce a pie cuando el puente principal queda bajo agua.

Alternativas mientras baja el caudal

Ante el escenario de este jueves, algunos habitantes optaron por utilizar esa pasarela para movilizarse caminando, mientras aguardaban la normalización del tránsito vehicular. La medida permitió mantener cierta conectividad entre ambos lados del arroyo hasta que el nivel descendiera.

Las autoridades locales continúan monitoreando la situación y recomiendan circular con precaución en zonas afectadas por acumulación de agua.