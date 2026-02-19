 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Llueve en Paraná y sigue vigente el alerta por tormentas en Entre Ríos

Las lluvias se intensificaron en la capital entrerriana durante la madrugada y mañana, con ráfagas y baja visibilidad. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes en distintos departamentos. Se esperan mejoras recién hacia el viernes.

19 de Febrero de 2026
Llueve en Paraná y sigue vigente el alerta por tormentas en Entre Ríos este jueves, en una jornada marcada por precipitaciones intensas, ráfagas de viento y advertencias oficiales para gran parte del territorio provincial. Las lluvias comenzaron en las últimas horas del miércoles y se intensificaron pasadas las 5:30 en la capital entrerriana, donde se registraron chaparrones de fuerte intensidad acompañados por viento.

 

La fuerza de las precipitaciones y las ráfagas generan visibilidad reducida en distintos sectores de la ciudad, por lo que se recomendó circular con extrema precaución tanto en calles urbanas como en los accesos a Paraná. Para este jueves se estima una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 23°C, en un contexto de elevada inestabilidad.

Alertas naranja y amarilla vigentes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta naranja por tormentas para los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. Según el organismo, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, con frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

 

En estas zonas se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual. La advertencia implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Alerta en Entre R&iacute;os
Alerta en Entre Ríos

 

Por otra parte, rige alerta amarillo para los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. En estos distritos se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

 

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que alcanzarían los 80 kilómetros por hora. Se estiman acumulados entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

 

Cómo seguirá el tiempo

De acuerdo al pronóstico, para el viernes se prevé una mejora paulatina de las condiciones. La temperatura máxima descenderá a 30 grados y la mínima será de 17°. Las probabilidades de precipitaciones serán bajas durante la mañana, entre 0 y 10 por ciento, aunque hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas con chances de hasta el 40%. El viento continuará soplando del sector sur y sudeste.

 

El sábado 21 se anticipa con cielo mayormente nublado, una máxima de 29 grados y mínima de 18°, y probabilidad de lluvias entre el 40% y el 70% a lo largo de la jornada.

En tanto, el domingo 22 presentaría mejores condiciones, con una máxima de 30°, mínima de 18° y baja probabilidad de precipitaciones, entre el 0 y el 10%, marcando una tendencia hacia la estabilidad tras el paso del frente frío que afectó a la provincia.

Alerta naranja Ambiente Servicio Meteorológico Nacional
