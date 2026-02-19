Entre Ríos bajo alerta por tormentas fuertes: qué caudal de lluvias pronostican

La provincia atraviesa jornadas calurosas, con humedad muy elevada y temperaturas que no dan respiro. Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional , durante el jueves las tormentas tenderán a organizarse e intensificarse, pudiendo alcanzar características puntualmente severas. El sistema avanzará sobre el resto de Córdoba, el centro de Santa Fe y Entre Ríos, incluyendo a las capitales provinciales bajo alerta.

En las últimas horas del miércoles y la madrugada del jueves comenzaron a registrarse las primeras precipitaciones en Paraná y otras localidades de la provincia, con lluvias intermitentes y una elevada humedad.

Para este jueves se espera una máxima estimada en 34 grados y una mínima de 23°. Las probabilidades de lluvia aumentarán considerablemente: por la mañana se ubicarán entre el 40% y el 70%, mientras que hacia la tarde treparán al 70% y 100%, coincidiendo con el período de mayor inestabilidad señalado por el organismo meteorológico.

Durante la noche, las chances de precipitaciones se mantendrán entre el 10% y el 40%. El viento rotará al sudeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h, favoreciendo el avance del frente frío que provocará tormentas en la región central y la zona núcleo.

Alerta naranja por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas intensas que estará vigente durante este jueves para los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón y Tala.

De acuerdo al informe oficial, “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora”.

En estos sectores se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Alerta amarilla en el norte provincial

En tanto, los departamentos Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación permanecerán bajo alerta amarilla. Allí se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Estas condiciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se estiman acumulados de precipitación entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superaciones puntuales.

Tiempo inestable

Cómo seguirá el tiempo

Para el viernes se prevé una mejora paulatina de las condiciones. La máxima descenderá a 30 grados y la mínima será de 17°. Las probabilidades de precipitaciones serán bajas por la mañana (0 a 10%), aunque podrían registrarse lluvias aisladas hacia la noche (hasta 40%). El viento continuará del sector sur/sudeste.

El sábado 21 se anticipa con cielo mayormente nublado, una máxima de 29 grados y mínima de 18°, con probabilidad de lluvias entre el 40% y el 70% durante la jornada.

En tanto, el domingo 22 presentaría mejores condiciones: máxima de 30°, mínima de 18° y baja probabilidad de precipitaciones (0 a 10%), marcando una tendencia hacia la estabilidad tras el paso del frente frío.