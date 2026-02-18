Alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos y otras provincias: los fenómenos que pronostican

Tormentas fuertes para Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente, para este miércoles, un aviso de alerta amarilla por tormentas que abarca a casi toda la provincia de Entre Ríos. El organismo advirtió que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo al parte oficial, los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible caída de granizo.

El informe meteorológico precisó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores esos registros puedan ser superados de manera puntual.

Alerta naranja por tormentas fuertes para este jueves

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional, también emitió una alerta naranja por tormentas intensas que estará vigente durante este jueves, la cual para los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón y Tala.

Según indica el informe del SMN, “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual”, explica el comunicado.

En tanto los departamentos Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.