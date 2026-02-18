Presunta estafa con viajes turísticos: aparecen nuevos damnificados y reclaman respuestas

Tras conocerse el caso de familias que habían pagado un viaje a Brasil con promociones 4x3 y 3x2 que nunca se realizaron, comenzaron a aparecer más personas que aseguran haber atravesado situaciones similares con la misma modalidad.

Una de ellas es Luisina, quien relató a Elonce que contrató un viaje con salida prevista para agosto. “En mi caso, habíamos contratado en julio. Venía todo bien, pero yo le pedía algún comprobante de los vouchers o del pago y me decía que después me lo iban a mandar”, contó.

Cancelaciones a último momento

Según explicó, la comunicación era constante hasta horas antes de la salida. “Llegó el día del viaje y unas horas antes terminé de pagar el último pasaje. Al rato me dice que el coche no salía porque había tenido problemas otro micro y que para no arriesgarse no salía”, detalló.

A partir de allí comenzaron las excusas. “Me propusieron otra fecha, pero nunca la confirmaron y nunca se concretó”, afirmó. Luisina explicó que conoció la empresa a través de Instagram. “Veía las promociones, fotos de gente que viajaba, parecía confiable. No la conocía de otro lado”, indicó.

Presunta estafa con viajes turísticos

Reclamos sin respuesta

Tras la cancelación, intentó recuperar el dinero. “Siempre era una excusa distinta. Después la conversación cambió de tono y dejó de contestar. Nunca devolvió la plata”, sostuvo.

La damnificada realizó la denuncia en la comisaría de su barrio y presentó comprobantes de transferencia y conversaciones. También acudió a Defensa del Consumidor.

“Defensa del Consumidor mandó una cédula, pero la rechazaron. Después me dijeron que como no es una agencia registrada formalmente, no pueden actuar como si fuera un comercio habilitado”, explicó.

Con el paso del tiempo, el expediente fue archivado bajo el principio de oportunidad. “En Fiscalía me dijeron que mi caso había quedado archivado porque daban prioridad a hechos más urgentes. Ni siquiera llegó a Delitos Económicos”, relató.

Preocupación por más casos

Luisina aseguró que luego tomó contacto con otras personas que también denunciaron viajes no concretados, incluso por montos mayores.

“Lo preocupante es que sigue vendiendo pasajes. Hay mucha gente que pagó y no viajó”, advirtió. Los damnificados piden que las autoridades de Entre Ríos y Santa Fe trabajen en conjunto para investigar la presunta estafa con viajes turísticos y evitar que continúen apareciendo nuevas víctimas. Mientras tanto, recomiendan verificar que las agencias estén registradas formalmente antes de contratar servicios turísticos.