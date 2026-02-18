Están abiertas las inscripciones en la Escuela Secundaria Nº 44 “Enrique Berduc”

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Secundaria Nº 44 “Enrique Berduc” abrió las inscripciones para ingresantes de primer año. La matrícula se realizará a través de un código QR en la institución o por teléfono, priorizando la rematriculación.
La Escuela Secundaria Nº 44 “Enrique Berduc”, ubicada en calle Av. Don Bosco 749, dentro del Complejo Escuela Hogar de Paraná, abrió las inscripciones para ingresantes de primer año, con un proceso accesible a través de un código QR disponible en la institución o solicitando el link por teléfono, informó la rectora suplente. “La escuela priorizará la rematriculación de sus estudiantes actuales y, según las vacantes disponibles, incorporará nuevos alumnos a partir de marzo”, explicó.
Matrícula, turnos y alimentación
La institución cuenta con una matrícula aproximada de 290 estudiantes distribuidos en turnos mañana y tarde. Además, garantiza desayuno, almuerzo y merienda para todos sus alumnos, fortaleciendo la atención integral de los estudiantes.
Los requisitos para inscribirse incluyen DNI, partida de nacimiento y la presencia de uno de los padres o tutor para realizar una entrevista, que asegura la correcta incorporación de cada estudiante al ciclo lectivo. “Nuestros estudiantes pueden venir a matricularse para asegurar inscripción”, detalló la rectora.
Oferta educativa y zonas de cobertura
La escuela ofrece formación de Bachiller con Orientación en Ciencias Naturales, incluyendo materias como formación ética y ciudadana, lengua, física, química y matemática, áreas que suelen presentar mayor dificultad para los alumnos, según señaló la autoridad escolar. “Hay varios alumnos libres, les cuesta al no tener continuidad en sus trayectorias”, agregó.
La escuela recibe estudiantes de barrios como San Agustín, Bajada Grande y La Floresta, y cuenta con numerosos colectivos que facilitan el traslado de los estudiantes hacia la institución. Esta logística asegura que el acceso a la educación sea más inclusivo para toda la comunidad.