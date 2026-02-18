Arrojaron un balde con hormigas a un niño en medio de los festejos por carnaval

REDACCIÓN ELONCE
Un niño de 5 años fue atacado con un balde lleno de hormigas mientras jugaba al carnaval en Plaza San Martín, de Gualeguay, y debió ser atendido en el Hospital San Antonio.
Un grave incidente se produjo ayer en Plaza San Martín, de Gualeguay, cuando un grupo de jóvenes arrojó un balde con hormigas sobre un niño de 5 años que jugaba al carnaval con sus amigos. Debió ser atendido de inmediato en el Hospital San Antonio, donde recibió asistencia médica.
Según relató la madre del menor, quien estaba acompañando al niño en la celebración anual en la plaza, el ataque ocurrió mientras él disfrutaba de los juegos y actividades junto a otros chicos. La mujer aseguró que su hijo no sufrió una reacción alérgica grave, de lo contrario, el hecho podría haber derivado en una tragedia. “Agradezco que no es alérgico, sino me lo matan”, señaló.
El objetivo de la familia ahora es dar con la identidad y el paradero de los responsables del ataque. Según detalló la madre: “Se fueron por calle Melitón entre las 16:30 y las 17:30. Eran unos 8 a 10, la mayoría sin remeras, uno con musculosa de fútbol azul y roja. Si alguien tiene información se lo agradecería”.
Atención médica y preocupación de la familia
La madre destacó la rápida atención recibida en el hospital y expresó su alivio de que el niño no fuera alérgico: “En el hospital me atendieron muy bien”, señaló.
El hecho generó conmoción en la comunidad local, que espera que se identifique a los jóvenes responsables y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los niños en espacios públicos.
Actualmente, la familia continúa buscando información sobre los atacantes y solicita colaboración a vecinos y transeúntes que puedan aportar datos sobre el incidente.