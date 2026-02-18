Una joven habría sido abusada sexualmente cuando regresaba a su casa

La denuncia fue radicada en las últimas horas en Gualeguay y el hecho habría ocurrido cuando la víctima regresaba a su casa ubicado a más de 40 cuadras del boliche. Un hombre fue detenido.
Una joven denunció haber sido abusada sexualmente cuando regresaba a su casa luego de salir de un boliche en Gualeguay. El hecho habría ocurrido en la madrugada del domingo y un hombre fue detenido por el supuesto delito.
La denuncia fue radicada en las últimas horas en sede policial de Gualeguay y dio inicio a una investigación judicial por presunto abuso sexual. Según las primeras informaciones, la víctima había asistido a un local bailable y, tras retirarse, emprendió el regreso hacia su vivienda, ubicada a más de 40 cuadras del boliche.
De acuerdo a lo trascendido, el episodio habría ocurrido cuando la joven se encontraba llegando a su domicilio. Tras lo sucedido, dio aviso de inmediato y posteriormente formalizó la denuncia ante las autoridades.
Actuación policial y judicial
Personal policial intervino en forma inmediata y puso en conocimiento a la Fiscalía correspondiente, que dispuso las diligencias de rigor, entre ellas la toma de testimonios y la realización de las pericias pertinentes.
La investigación se desarrolla bajo reserva, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Un hombre detenido
En el marco de la causa, un hombre fue detenido por el supuesto delito de abuso sexual y quedó a disposición de la Justicia.