Sociedad

Más de 75 mil vehículos cruzaron el Túnel Subfluvial en el fin de semana XXL

18 de Febrero de 2026
También se realizaron los controles vehiculares correspondientes.
También se realizaron los controles vehiculares correspondientes. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El intenso movimiento por el fin de semana extra largo dejó un registro superior a 75 mil vehículos que atravesaron el Túnel Subfluvial. Desde el puesto caminero precisaron detalles a Elonce.

Un intenso movimiento vehicular se registró durante el fin de semana extra largo en el puesto caminero del Túnel Subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis, uno de los principales accesos a la provincia de Entre Ríos. El flujo estuvo marcado tanto por el turismo interno como por quienes utilizaron el paso como conexión hacia otros destinos.

 

En diálogo con Elonce, la segunda jefa del puesto, María Florencia Cabrera, brindó detalles sobre el movimiento registrado desde el jueves.

“Hemos contado un ingreso de 37 mil vehículos. Han salido entre 41 y 44 mil vehículos. Generalmente entran alrededor de 4 o 5 mil a diario. El día de más movimiento fue el sábado, aproximadamente 7 mil personas”, precisó.

 

Controles y balance del operativo

Desde el puesto caminero indicaron que, como es habitual en este tipo de fechas, se reforzaron los controles de rutina para garantizar la seguridad vial.

 

“Realizamos los controles pertinentes. Una persona que salía de la provincia dio positivo en alcoholemia el viernes. Pero nada más”, detalló Cabrera, remarcando que el balance fue positivo en términos generales.

El operativo incluyó controles de documentación, alcoholemia y verificación de condiciones de circulación, en el marco del incremento del tránsito por el recambio turístico.

Turismo y paso hacia otros destinos

Según explicaron desde el puesto, el flujo vehicular respondió a dos dinámicas: por un lado, quienes ingresaron para movilizarse dentro del territorio entrerriano y, por otro, quienes utilizaron el túnel como paso obligado hacia otros destinos.

 

“El 70% de quienes ingresaban a Entre Ríos eran de Córdoba, iban a Brasil. El cambio de quincena influye también en la cantidad de gente”, señaló.

 

El recambio de quincena y el fin de semana XXL potenciaron así el tránsito en uno de los corredores más importantes del Litoral, consolidando al Túnel Subfluvial como un punto estratégico en la circulación regional.

Túnel Subfluvial puesto caminero ingreso y egreso de vehículos tránsito vehicular
