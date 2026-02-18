Continúa el tiempo  inestable: anuncian tormentas y máximas de 35 grados

Anuncian jornadas de calor en la capital entrerriana, con máximas que alcanzarán los 35 grados en la semana. Además, se prevén tormentas y alta probabilidad de lluvias, especialmente hacia el jueves.
El tiempo se mantendrá variable en la capital entrerriana durante los próximos días, con jornadas de calor intenso y probabilidad de tormentas, especialmente hacia el jueves.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles En Entre Ríos se espera un ascenso térmico: la máxima trepará hasta los 33 grados y podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas durante la jornada.
El jueves será el día más caluroso de la semana, con una temperatura máxima prevista de 35 grados y elevada probabilidad de precipitaciones, que podría ubicarse entre el 70 y el 100 por ciento en algunos tramos del día.
En tanto, hacia el viernes se anticipa una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 30 grados. El fin de semana comenzará con nubosidad variable y temperaturas que rondarán los 31 grados el sábado y los 30 el domingo, sin lluvias significativas a la vista.
De esta manera, la semana combinará calor intenso con inestabilidad, por lo que se recomienda mantenerse informado ante eventuales actualizaciones del pronóstico.
Rige alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige un alerta amarillo para una zona de Entre Ríos. Según el reporte oficial “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes”.
El organismo detalló que “los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas”.
Las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, mientras que los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de que sean superados de manera puntual en algunas localidades.
La alerta por tormentas severas rige para los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Gualeguay, Victoria, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia. En estas zonas, se recomienda especial precaución ante posibles anegamientos temporarios y reducción de la visibilidad.
Según el informe meteorológico, las tormentas de mayor intensidad se desarrollarían entre la madrugada y la tarde del jueves. Hacia la noche, el sistema tendería a desplazarse hacia otras provincias, disminuyendo progresivamente su impacto en territorio entrerriano.