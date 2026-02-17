Ganadores de los Carnavales de Paraná 2026: el listado completo de premiados

Los ganadores de los Carnavales de Paraná 2026 fueron anunciados luego de cuatro jornadas cargadas de color, música y alegría durante el fin de semana largo de febrero. La organización confirmó los resultados en distintas categorías, celebrando el talento y la dedicación de comparsas, baterías y conjuntos carnavalescos que participaron del evento.

En la categoría A de comparsas, la distinción principal fue para Emperatriz, seguida por Colibrí en segundo lugar y Samba Oeste Litoral en el tercer puesto. Estas agrupaciones desplegaron su creatividad en trajes, coreografías y puestas en escena, que conquistaron al jurado y al público asistente.

Foto: Archivo Elonce.

Categoría B y baterías destacadas

En la categoría B de comparsas, el primer puesto fue para Alma Verde, que se destacó por su coordinación y originalidad en la presentación. La competencia fue reñida, pero la precisión y el espectáculo visual de Alma Verde lograron imponerse.

Entre las baterías, el galardón principal fue para Puro Swing, que con su ritmo, coordinación y energía logró marcar la diferencia en cada desfile y presentación durante los días de carnaval. Su actuación fue reconocida tanto por el jurado como por los espectadores, quienes aplaudieron cada compás.

Foto: Archivo Elonce.

Conjuntos carnavalescos y cierre de la fiesta

En la categoría de Conjunto Carnavalesco, el premio fue para Merlín, que logró combinar creatividad, armonía y espectáculo visual en su presentación. La premiación refleja no solo la excelencia artística, sino también el esfuerzo y la pasión que los participantes ponen año tras año en los Carnavales de Paraná.

