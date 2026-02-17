Ganadores de los Carnavales de Paraná 2026: el listado completo de premiados

REDACCIÓN ELONCE
Tras cuatro jornadas del fin de semana largo de febrero, se dieron a conocer los ganadores de los Carnavales de Paraná 2026, con Emperatriz como comparsa destacada.
Los ganadores de los Carnavales de Paraná 2026 fueron anunciados luego de cuatro jornadas cargadas de color, música y alegría durante el fin de semana largo de febrero. La organización confirmó los resultados en distintas categorías, celebrando el talento y la dedicación de comparsas, baterías y conjuntos carnavalescos que participaron del evento.
En la categoría A de comparsas, la distinción principal fue para Emperatriz, seguida por Colibrí en segundo lugar y Samba Oeste Litoral en el tercer puesto. Estas agrupaciones desplegaron su creatividad en trajes, coreografías y puestas en escena, que conquistaron al jurado y al público asistente.
Categoría B y baterías destacadas
En la categoría B de comparsas, el primer puesto fue para Alma Verde, que se destacó por su coordinación y originalidad en la presentación. La competencia fue reñida, pero la precisión y el espectáculo visual de Alma Verde lograron imponerse.
Entre las baterías, el galardón principal fue para Puro Swing, que con su ritmo, coordinación y energía logró marcar la diferencia en cada desfile y presentación durante los días de carnaval. Su actuación fue reconocida tanto por el jurado como por los espectadores, quienes aplaudieron cada compás.
Conjuntos carnavalescos y cierre de la fiesta
En la categoría de Conjunto Carnavalesco, el premio fue para Merlín, que logró combinar creatividad, armonía y espectáculo visual en su presentación. La premiación refleja no solo la excelencia artística, sino también el esfuerzo y la pasión que los participantes ponen año tras año en los Carnavales de Paraná.
