“Al público y al vecino de Paraná le gustan los Carnavales de Paraná”, aseguraron autoridades municipales

Los Carnavales de Paraná 2026 continúan con buena convocatoria y un corsódromo ampliado, mientras la organización busca anticiparse a la lluvia.
Los Carnavales de Paraná 2026 siguen convocando a vecinos y turistas en el corsódromo de la capital entrerriana, donde la organización enfrenta el desafío climático sin perder de vista el crecimiento artístico y estructural del evento. Desde el municipio destacaron la importante asistencia de público y las mejoras implementadas para esta edición.
Gisela Bahler, integrante de la organización, reconoció que el principal obstáculo ha sido el pronóstico del tiempo. “Nuestro desafío y el escollo más importante para sortear es la lluvia. De todas maneras, pudimos empezar un poquito antes porque algunas mediciones climatológicas nos dicen que a las 2 de la mañana quizás llueva. Vamos a tratar de ganarle a la lluvia”, expresó.
A pesar de la amenaza de precipitaciones, la concurrencia fue significativa. “La verdad ha sido importante, el público y el vecino de Paraná le gustan los corsos”, afirmó, subrayando el acompañamiento de la comunidad.
Crecimiento del corsódromo y apoyo a las agrupaciones
Bahler destacó que el evento no solo es una fiesta popular sino también un sostén económico para las comparsas. “El trabajo que hacen las agrupaciones carnavalesas durante todo el año hacen un trabajo de contención social en los barrios y está bueno que los premiemos viniendo, participando. La entrada de los corsos es para las agrupaciones, lo que consuman acá también”, explicó.
En cuanto a la infraestructura, señaló que el predio presenta mejoras sustanciales respecto al año anterior. “Se van a encontrar con un corsódromo con muchas gradas, con la capacidad triplicada en relación al año pasado, con los arcos LED, con el personal que estuvo desde el miércoles armando y desarmando, ayudando al público. Es una puesta muy grande”, sostuvo.
El crecimiento artístico de las comparsas es otro de los ejes destacados. Desde la organización remarcaron la importancia de que las agrupaciones continúen desarrollándose durante el año para elevar la calidad del espectáculo.
Tracatá y el carnaval de las infancias
La programación continuará este lunes y martes con nuevas pasadas de las agrupaciones. “Hay agrupaciones que pasan por segunda vez y ya mañana vamos a hacer Tracatá, el carnaval de las infancias. Niños y niñas tienen un espacio para poder venir, bailar y demostrar lo que hicieron durante todo el año. Mañana vamos a estar con la coronación”, adelantó Bahler.