Feriado de Carnaval en la peatonal: paseo tranquilo y pocos locales abiertos

El feriado de Carnaval en la peatonal de Paraná mostró este lunes 16 un movimiento moderado de personas que aprovecharon la jornada para pasear, aunque con varios locales cerrados en pleno centro de la ciudad. Elonce recorrió la zona de calle San Martín para conocer cómo se vivía el día festivo.
Durante la mañana y el mediodía se observaron familias caminando, vecinos con sus mascotas y algunos turistas recorriendo las vidrieras. Sin embargo, la actividad comercial fue menor a la habitual, con solo algunos negocios abiertos.
En diálogo con este medio, Pilar contó que salió a disfrutar del día junto a sus sobrinos, que llegaron desde Buenos Aires. “Salimos a pasear hoy que es feriado y está tan bonito acá, calle San Martín”, expresó mientras caminaba con su perra Luna.
Juan Carlos, uno de los sobrinos, relató que ya conocía la ciudad: “He vivido acá en Paraná también, con mi tía”. Actualmente reside en Buenos Aires, donde trabaja como encargado de edificio.
Opiniones diversas en el centro
Otro vecino consultado, jubilado, comentó que en otras épocas solía viajar durante el Carnaval, pero que actualmente su situación económica no se lo permite. “Soy jubilado con la mínima”, manifestó, y agregó que salió únicamente para verificar si el supermercado permanecía abierto.
“Antes viajaba con mi señora y la familia. Ahora ya cambió todo”, sostuvo al recordar años anteriores.
El tránsito peatonal se mantuvo fluido y sin inconvenientes, con una postal marcada por la tranquilidad propia de un feriado. La recorrida permitió observar una peatonal activa, aunque lejos del movimiento comercial pleno. Algunos bares y negocios gastronómicos trabajaron con normalidad, mientras que otros optaron por cerrar sus puertas durante la jornada.