En Paraná llovieron 33 milímetros: reportaron caída de árboles

En Paraná llovieron 33 milímetros durante la tormenta que se desató este domingo por la tarde y se reportaron caídas de árboles, postes inclinados y asistencia a vecinos en distintos puntos de la ciudad, según datos oficiales del Municipio y de Hidráulica Provincial.

En Paraná llovieron 33 milímetros

El fenómeno meteorológico se inició alrededor de las 16.40, momento en que se dispuso la activación de la guardia de emergencia. Las intervenciones se extendieron hasta la medianoche, con tareas vinculadas principalmente a árboles caídos sobre viviendas y patrullajes preventivos por posibles inundaciones en el barrio Illia y zonas periféricas.

De acuerdo con la información suministrada por Hidráulica Provincial, en el área del barrio Illia se registraron 33 milímetros de lluvia. No se informaron inundaciones y se destacó la buena circulación del agua en la cañada.

En Paraná llovieron 33 milímetros

Intervenciones en distintos barrios

En el barrio Illia se procedió a la entrega de nylon a vecinos para resguardar viviendas afectadas por filtraciones. Además, personal municipal trabajó en calle Facundo al 2266, donde un árbol cayó sobre un domicilio y afectó la circulación.

Otra de las intervenciones se realizó en calle Ramírez, frente a la Escuela de Comercio, donde un árbol inclinado presentaba riesgo inminente de caída. Allí se trabajó en conjunto con personal de Tránsito, que dispuso el corte preventivo de la calle hasta que el ejemplar fue retirado. Asimismo, se inspeccionó una situación de posible peligro eléctrico en la zona del Corsódromo, a fin de descartar riesgos vinculados a la tensión.

En Paraná llovieron 33 milímetros

Postes inclinados y prevención

Las tareas también incluyeron la intervención sobre dos postes inclinados en las intersecciones de Ramírez y Pascual Uva, y en Miguel David al 400. En ambos casos se delimitó el área y se adoptaron medidas para quitar el riesgo a peatones y automovilistas.

Desde el Municipio se indicó que las guardias continuarán atentas ante eventuales nuevas precipitaciones y se recomendó a los vecinos circular con precaución en sectores donde persistieran restos de ramas o acumulación de agua.