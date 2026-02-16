Detectan nueva modalidad delictiva tras secuestrar dos camionetas robadas

Una modalidad delictiva con camionetas Toyota Hilux robadas quedó al descubierto en el Puesto Control Vial Brazo Largo, en el departamento Islas del Ibicuy, donde la Policía secuestró dos rodados con patentes paraguayas que registraban pedido de secuestro en la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos revelaron similitudes en la forma de operar y derivaron en la detención de un ciudadano paraguayo con prohibición de reingreso al país.

El primer procedimiento se concretó cuando los uniformados detuvieron la marcha de una Toyota Hilux blanca, doble cabina, con dominio paraguayo. El vehículo era conducido por un hombre paraguayo de 35 años, acompañado por una mujer de 33, de la misma nacionalidad.

Tras el control de rutina, se verificó que el chasis y el motor correspondían a un vehículo argentino con pedido de secuestro activo desde el 5 de febrero de 2026 por “Hurto Automotor”, solicitado por la UFI N° 12 del Departamento Judicial Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.

Pedido de secuestro

Ante la constatación, intervino el fiscal Dr. Gastón Popelca, quien dispuso el secuestro del rodado y la libertad de los ocupantes, supeditados a la causa. El vehículo quedó a disposición de la Justicia para continuar con las pericias correspondientes.

El segundo hecho ocurrió cuando otra Toyota Hilux 4x4 SRX 2.8, también blanca y con dominio paraguayo, evadió el control vial y fue interceptada a unos 15 kilómetros sobre la Ruta Nacional 12.

El conductor, un ciudadano paraguayo de 35 años, fue reducido por el personal policial. Al verificar los datos, se constató que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 28 de enero de 2026 por “Hurto Agravado en la Vía Pública”, requerido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26 de Buenos Aires.

Detención y prisión preventiva

El fiscal Popelca dispuso la detención del conductor por los delitos de “Resistencia a la Autoridad e Incubrimiento Agravado”, además del secuestro del rodado. Durante la requisa se incautaron dos stickers RPVA, dos teléfonos celulares, 211.400 pesos argentinos, 62.000 guaraníes, dos porta chips vacíos, seis chips, un pen drive y un arrancador portátil.

El detenido fue identificado como VERA FLEITAS Eliseo (C.I. 5095336) y trasladado a la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy. Allí se corroboró que poseía una prohibición de reingreso al territorio nacional por expulsión firme del 3 de junio de 2025, lo que hizo presumir un ingreso ilegal al país.

Posteriormente, en audiencia ante el juez de Garantías, Dr. Ignacio Talenta, se dispuso la prisión preventiva por 40 días mientras avanza la investigación judicial.

Similitudes en el modus operandi

Del análisis conjunto de ambos procedimientos surgió una marcada similitud en la modalidad utilizada. En los dos casos se trató de camionetas Toyota Hilux blancas 4x4 2.8 automáticas, trasladadas por ciudadanos paraguayos, con patentes y cédulas paraguayas, sin adulteración en la numeración de motor y chasis.

Los rodados habían sido sustraídos bajo la modalidad conocida como “levante”, es decir, hurto sin violencia, en fechas recientes: el 28 de enero y el 5 de febrero de 2026, ambas en la provincia de Buenos Aires.

Además, el secuestro de un arrancador portátil reforzó la hipótesis investigativa, ya que este elemento suele utilizarse en este tipo de maniobras delictivas para poner en marcha vehículos sin necesidad de llaves originales.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia entrerriana, que busca determinar si existe una organización dedicada al traslado de vehículos sustraídos hacia el exterior o su eventual comercialización ilegal.