La Plata: se entregó el conductor que atropelló y mató a una joven

En La Plata se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril, la joven de 18 años que fue encontrada muerta en una zanja en la localidad de Villa Elvira. El sospechoso, que permanecía prófugo desde el viernes por la noche, se presentó este domingo ante la DDI y quedó inmediatamente detenido, según confirmaron fuentes policiales.

El hombre, identificado como Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años y nacionalidad peruana, está acusado de haber embestido a la joven con una camioneta Chevrolet Meriva y darse a la fuga sin asistirla. La fiscalía había solicitado la intervención de Migraciones ante la sospecha de una posible salida del país.

La Policía Bonaerense había realizado allanamientos durante la madrugada en su domicilio y en la vivienda de su exsuegra. Además, el vehículo involucrado fue hallado estacionado en la zona de 5 y 57, con un fuerte impacto en el parabrisas del lado del conductor, elemento que será clave para la causa.

La Chevrolet Meriva incautada. Foto: TN.

El momento del atropello

El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando Eugenia Carril regresaba de la facultad. La joven descendió de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la intersección de 3 y 96, y comenzó a caminar por la calle 96, en Villa Elvira.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa. Apenas un minuto después de que la joven bajara del transporte público, una Chevrolet Meriva apareció en escena y, tras una maniobra brusca, la embistió violentamente.

El conductor no se detuvo tras el impacto y escapó del lugar, dejando a la víctima tendida en una zanja al costado de la calle. Vecinos alertaron de inmediato a la Policía, que al arribar confirmó el fallecimiento de la joven de 18 años.

El conductor fue detenido. Foto: DDI.

Investigación y peritajes

A partir del análisis de las grabaciones y otras pruebas recolectadas en la escena, los investigadores lograron identificar al presunto responsable. La camioneta fue localizada poco después, con daños compatibles con el impacto registrado por las cámaras, publicó TN.

La causa quedó a cargo del fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N° 12 de La Plata, quien ordenó la recopilación de testimonios y el secuestro del vehículo para realizar peritajes técnicos que permitan determinar con precisión la mecánica del hecho.

Ahora, tras su presentación voluntaria, el acusado quedó detenido y a disposición de la Justicia. En La Plata se entregó el conductor que era intensamente buscado, mientras la investigación avanza para establecer responsabilidades y definir su situación procesal en las próximas horas.