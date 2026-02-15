Fuerte denuncia de la madre de la estudiante atropellada y abandonada: imágenes previas al choque

"Si la Policía me hubiera escuchado, ahora mi hija estaría en un hospital, peleándola", se lamentó esta noche Silvia, la madre de la estudiante atropellada por un vehículo y abandonada en una esquina de Villa Elvira, en La Plata, tras relatar el calvario que vivió desde la noche del viernes cuando buscaba a Eugenia, su hija menor que apareció este sábado muerta en una zanja.

En medio de una protesta que encabezaron familiares de Eugenia Carril, que incluyó quema de neumáticos y reclamos de justicia, la madre de la estudiante habló con un canal de televisión en el que hizo un duro descargo, en el que resumió las últimas 24 horas en las que con desesperación buscó a su hija que tenía que regresar de la facultad.

La familia lanzó todo tipo de sospechas sobre la muerte de Eugenia y reveló también que tenían identificado al hombre que manejaba la camioneta que al parecer atropelló a la joven en la esquina de las calles 96 y 3, a un par de cuadras de su casa, y que también vive en ese barrio.

"El asesino se llama Julio y es peruano. Hoy fue a trabajar como si nada. Fue a la obra, pidió la semana completa y se dio a la fuga y la policía no hizo nada", lanzó Silvia completamente conmocionada en diálogo con Crónica tv.

La mujer hizo breves declaraciones y se excusó con dolor porque tras sus pocas palabras dejaba el móvil para poder despedirse de Eugenia, la joven de 18 años que estudiaba Derecho. "Tengo que ir al velatorio de mi hija, que es la última vez que la voy a ver", añadió.

Al relatar su preocupación al ver que su hija no llegaba a la casa, Silvia contó: "Toda la noche la busqué, desde las 10 y media de la noche hasta las 8 de la mañana y cuando voy a a la comisaria de golpe y porrazo la nena aparece en una zanja". Esa frase remarcó la sospecha de la familia, porque la esquina donde fue hallado el cuerpo esta mañana queda a solo dos cuadras de su casa y en los rastrillajes que ellos mismos hicieron no lo habían visto.

"La Policía no hizo nada"

"La Policía no hizo nada", denunció la mujer. Y, reveló detalles indignantes sobre la noche de búsqueda. "Me mandaron a la DDI de 61, (entre) 12 y 13, ahí estaban teniendo relaciones los milicos. De ahí me echaron a la de 1 y 59, de ahí me hicieron lo mismo, me patearon la pelota para la octava y en la octava me dijeron que estaba loca", afirmó la madre de la víctima.

Además, remarcó: "No me tomaron la denuncia. Estuve toda la noche sola, con mi familia y mi hija embarazada buscando a mi hija" Eugenia.

"Nadie me escuchó, a lo mejor si la Policía me hubiera escuchado ahora mi hija estaría en un hospital y la estaría peleando", añadió la mujer que estima que la joven habría agonizado tras ser atropellada sin recibir ningún tipo de asistencia.

Silvia, acompañada por su madre, su otra hija, vecinos y familiares, volvió a reclamar a los investigadores que den con el responsable de la muerte de Eugenia y sostuvo que "ese hijo de puta está suelto, Julio se llama el asesino y por favor pido justicia".

Las imágenes del choque

Los investigadores judiciales y la policía, según fuentes cercanas al caso, pasaron todo este sábado recopilando datos de las cámaras de seguridad en el barrio para determinar quién estaba al mando de la camioneta que al parecer atropelló a la joven y determinar si una Chevrolet Meriva oscura que se ve frenar en la misma zona donde fue hallado el cuerpo de Eugenia impactó a la chica y provocó su muerte.

Las cámaras privadas de vecinos resultaron claves para reconstruir esos últimos minutos. En una filmación de 96 entre 2 y 3 se la observa a las 22.26 caminando por la calle, pegada al cordón, en dirección a su vivienda.

En el mismo sentido, por 96 desde 7 hacia 1, circula una Chevrolet Meriva oscura. A las 22.27, el vehículo frena y realiza una maniobra de esquive en la intersección con 3. Tras ese movimiento, la figura de Eugenia deja de verse. Peritos levantaron en el lugar fragmentos plásticos compatibles con un impacto.