Robó un televisor desde una ventana de la casa en Paraná y quedó registrado en un video

REDACCIÓN ELONCE
El hecho ocurrió el sábado por la noche en calle Larramendi, en Paraná. Un hombre sustrajo un televisor de 40 pulgadas a través de las rejas y huyó. El episodio quedó registrado en un video aportado a Elonce por la familia damnificada.
El robo de un televisor en Paraná quedó registrado en un video que muestra cómo un hombre sustrajo el artefacto desde la ventana de una vivienda del barrio Bajada Grande y escapó en cuestión de minutos. El hecho ocurrió alrededor de las 21 del sábado en una casa ubicada sobre calle Larramendi, en inmediaciones de un supermercado de la zona.
De acuerdo con los datos aportados por la familia, el individuo tomó un televisor de 40 pulgadas a través de las rejas de una ventana y, tras concretar el ilícito, se dio a la fuga sin ser advertido por vecinos o transeúntes en ese momento.
Las imágenes de la secuencia fueron entregadas a Elonce por los propietarios del domicilio, quienes radicaron la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales para que se avance en la identificación del sospechoso.
Testimonio y preocupación vecinal
El hijo del dueño de la vivienda dialogó con Elonce y describió la rapidez con la que se desarrolló el hecho. “Le llevó cinco minutos robarse el televisor”, afirmó el joven. Además, manifestó su inquietud por la situación de inseguridad en el sector: “Está bravo el barrio”.
Según relató, en el video se observa al hombre mirando hacia ambos lados antes de cometer el robo. “En el video se lo ve vigilando que no venga nadie, robar el tele y escapar en menos de cinco minutos”, señaló.
El joven consideró que podría tratarse de una persona que reside en las cercanías, aunque esa hipótesis deberá ser corroborada por la investigación policial en curso. Mientras tanto, los vecinos expresaron su preocupación por la modalidad delictiva y solicitaron mayor presencia preventiva en la zona.