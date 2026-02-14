Un perro de tres meses fue recuperado luego de un allanamiento por hurto en Paraná

Un perro que había sido denunciado como sustraído fue recuperado por personal policial tras un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en calle Baxada del Paraná. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una causa por hurto que se encontraba en etapa de investigación.

Según informaron fuentes policiales, el operativo arrojó resultado positivo y permitió el secuestro de un canino de raza caniche, de color blanco con manchas marrones, de aproximadamente tres meses de vida. El animal coincidía con la descripción aportada en la denuncia radicada por su propietario.

Allanamiento y secuestro del animal

La medida fue ordenada en el contexto de los operativos de seguridad y prevención que se vienen desarrollando en la zona. Durante la intervención, los efectivos constataron la presencia del perro en el domicilio allanado y procedieron a su formal secuestro para ponerlo a disposición de la Justicia.

Tras el procedimiento, se dio intervención al fiscal correspondiente, quien dispuso que el animal sea restituido de manera definitiva a su dueño, una vez que se acrediten los elementos que comprueben la propiedad.

Restitución al propietario

El perro permanecerá bajo resguardo hasta que se cumplan los requisitos formales exigidos por la Fiscalía. Desde la fuerza indicaron que este tipo de actuaciones se enmarcan en tareas preventivas y de investigación destinadas a esclarecer hechos denunciados por vecinos.

Con la recuperación del animal, la causa continúa su curso para determinar responsabilidades en el marco del hurto denunciado.