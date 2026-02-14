 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Bajada Grande

Un perro de tres meses fue recuperado luego de un allanamiento por hurto en Paraná

El procedimiento se realizó en una vivienda de Baxada del Paraná en el marco de una causa por hurto. El animal, un caniche de tres meses, fue secuestrado y será restituido a su dueño tras acreditar la propiedad.

14 de Febrero de 2026
Perro recuperado en Bajada Grande.
Perro recuperado en Bajada Grande.

El procedimiento se realizó en una vivienda de Baxada del Paraná en el marco de una causa por hurto. El animal, un caniche de tres meses, fue secuestrado y será restituido a su dueño tras acreditar la propiedad.

Un perro que había sido denunciado como sustraído fue recuperado por personal policial tras un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en calle Baxada del Paraná. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una causa por hurto que se encontraba en etapa de investigación.

 

 

Según informaron fuentes policiales, el operativo arrojó resultado positivo y permitió el secuestro de un canino de raza caniche, de color blanco con manchas marrones, de aproximadamente tres meses de vida. El animal coincidía con la descripción aportada en la denuncia radicada por su propietario.

 

Allanamiento y secuestro del animal

 

La medida fue ordenada en el contexto de los operativos de seguridad y prevención que se vienen desarrollando en la zona. Durante la intervención, los efectivos constataron la presencia del perro en el domicilio allanado y procedieron a su formal secuestro para ponerlo a disposición de la Justicia.

 

 

Tras el procedimiento, se dio intervención al fiscal correspondiente, quien dispuso que el animal sea restituido de manera definitiva a su dueño, una vez que se acrediten los elementos que comprueben la propiedad.

 

 

Restitución al propietario

 

El perro permanecerá bajo resguardo hasta que se cumplan los requisitos formales exigidos por la Fiscalía. Desde la fuerza indicaron que este tipo de actuaciones se enmarcan en tareas preventivas y de investigación destinadas a esclarecer hechos denunciados por vecinos.

 

Con la recuperación del animal, la causa continúa su curso para determinar responsabilidades en el marco del hurto denunciado.

Temas:

perro Bajada Grande Allanemiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso