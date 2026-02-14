Actualizaron el alerta por tormentas para Entre Ríos: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico actualizó el alerta por tormentas para Entre Ríos. El domingo alcanzará a toda la provincia y el lunes continuará en varios departamentos, con lluvias intensas, ráfagas y posible granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el alerta por tormentas para la provincia de Entre Ríos. Si bien el aviso cesó para este sábado, se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas. En tanto, para el domingo el alerta abarcará la totalidad del territorio provincial.
Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.
El lunes continúa el alerta en varios departamentos
En el último reporte se incluyó también al lunes bajo alerta por tormentas, aunque en este caso el aviso comprende a determinados departamentos de la provincia.
El fenómeno afectará a Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, así como también Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.
Para estas zonas se esperan condiciones similares: tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas intensas de hasta 80 km/h.
Recomendaciones ante el mal tiempo
Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y no circular por calles anegadas.