La Beriso en la Fiesta Nacional de la Artesanía: "Volvemos con las canciones que nos trajeron hasta donde estamos"

En la previa a su presentación en la primera luna de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, el cantante de La Beriso, Rolando Sartorio y el bajista, Ezequiel Bolli, brindaron una conferencia de prensa en la que dialogaron sobre las expectativas para la presentación en la noche colonense.

Sobre el espectáculo sostuvieron que presentarán “las canciones que nos trajeron hasta donde estamos” y anticiparon que el repertorio será “muy variado”, con temas del principio de la banda y “los que la gente tiene muchas ganas de escuchar”.

Conferencia de prensa - La Beriso - 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Acerca de tributos a bandas de renombre, como Los Redondos, Sartorio indicó que el repertorio “se termina de armar en el camarín” y que seguramente “habrá alguna sorpresita”.

Rolando Sartorio

En cuanto a la pregunta sobre su proyecto discográfico personal, 1973, sostuvo que se trata de “un lado B”. “Son canciones que grabé para no dejarlas guardadas”, reconoció y aseguró que La Beriso siempre tiene prioridad en su carrera. “Vivimos de gira prácticamente, no solamente por Argentina, sino por Uruguay, Paraguay, Chile, México, Colombia, Estados Unidos. Tenemos muchísimo trabajo”, explicó.

Consultado sobre la producción escrita de sus canciones más icónicas con la banda, Sartorio respondió que de algunas “no recuerda” cómo las compone “ni a qué se las dediqué”. Y reconoció: “Son de esas noches que uno se cree que se fue con la victoria y al otro día te das cuenta que es una derrota, pero son de esas canciones que salen y se convierten en un himno como en este caso para La Beriso”.

Rolando Sartorio y Ezequiel Bolli

En cuanto a las colaboraciones con otros artistas y bandas musicales, Bolli señaló que “se gestaron de forma natural, como todo lo que hacemos”. “Fue conocer al artista, que nazca de ambas partes, desafío como hacer canciones de otro artista, también adentro de la banda, cuando cae alguna canción que quizá no es nuestra o nuestra área de confort o lo más cómodo”.

Ezequiel Bolli

Uno de esos casos fue “Sobreviviendo”, popular canción de Victor Heredia, artista con quien La Beriso hizo una colaboración.

“Uno en esta carrera está todo el tiempo aprendiendo, sobre todo cuando se cruza con leyendas, como nos hemos podido cruzar”, señaló Bolli.

Una expresión política

“Nosotros le venimos cantando a la política desde que nació la banda. Esté quien esté presidente siempre cantábamos en contra. Eso nos cerró puertas pero a pesar de eso ya hacen 26 años que estamos juntos y la seguimos pasando bien, seguimos grabando discos, seguimos de gira, la gente nos sigue eligiendo, así que tenemos que ser agradecidos con Dios que estamos en el camino y que la gente te siga apoyando”, cerró Sartorio.