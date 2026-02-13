La Beriso lleva todo el ritmo del rock a la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

La Beriso en la Fiesta Nacional de la Artesanía

En el marco de la primera luna de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, el público disfruta de una amplia grilla artística con el gran cierre de la mano de La Beriso.

La Beriso en la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Las noches de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

La Beriso en la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Apenas subieron al escenario, los miembros de La Beriso interpretaron el tema “Legui”, una balada rock; “Creyendo”; “Pecado Capital”; "El Éxito" y “Recuerdos”.

La Beriso en la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

En una noche fresca, el público disfruta de la banda de rock que ya cuenta con 26 años de trayectoria.

Luego fue el turno del tema "Dicen" y del melódico "Otro lugar".

En la conferencia de prensa previa, el cantante y el bajista se refirieron al espectáculo y contaron que el repertorio incluye “las canciones que nos trajeron hasta donde estamos”.

La Beriso en la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Consultado sobre la producción escrita de sus canciones más icónicas con la banda, Sartorio respondió que de algunas “no recuerda” cómo las compone “ni a qué se las dediqué”. Y reconoció: “Son de esas noches que uno se cree que se fue con la victoria y al otro día te das cuenta que es una derrota, pero son de esas canciones que salen y se convierten en un himno como en este caso para La Beriso”

La Beriso en la Fiesta Nacional de la Artesanía

La previa a puro rock

En la previa, sobre el escenario “Ramón Cabrera” ya se presentaron Pica de Seis y Marbel, un grupo de mujeres con gran manejo de los bombos y destrezas coreográficas.

Pobres Ricos - 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía Colón 2026

Pobres Ricos sobre el escenario mayor

Luego fue el turno de Pobres Ricos, que calentaron el escenario para la llegada de La Beriso en lo que será el gran cierre de la primera noche. Se presenta también el grupo musical Rompiendo Espejos.

Pobres Ricos sobre el escenario mayor

La presentación de Rompiendo Espejos

Rompiendo Espejos - 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía Colón 2026

Valores de entradas y plateas

Los precios de las entradas generales y plateas se segmentan según el artista principal. Las jornadas del sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero tienen un valor de $50.000 para la entrada general.

El sector de plateas tiene costos adicionales que oscilan entre los $10.000 y los $50.000 según la ubicación y el día. El Banco de Entre Ríos ofrece una promoción de seis cuotas sin interés para la compra de los pases generales.

Rompiendo Espejos

Rompiendo Espejos

Venta física y online

Los interesados pueden concurrir desde las 08:00 a las boleterías ubicadas en el predio sobre la intersección de la ruta 135 y calle San Martín. En la taquilla se acepta el pago en efectivo y con tarjetas de crédito o débito.

La venta online opera a través del sitio 1000tickets.

Rompiendo Espejos

Cómo continúa el cronograma

Sábado 14 de febrero

-Los Famosos

-Cumbia Retro

-Enzo Barzola

-Nico Zabala

-Luciano Creiner

-Luck Ra

Domingo 15 de febrero

-Hernán Paz

-La Arrancada

-Igna Sartori

-Dejavu

-Tomi Jackson

-Abel Pintos

El público disfruta la primera luna

Lunes 16 de febrero

-Pablo & Mariela

-Costa Azul

-Pitu Otero

-La Big Band

-La K’onga

Beneficios exclusivos para vecinos de Colón y de la República Oriental del Uruguay

La organización otorga un beneficio especial para los residentes de Colón con una rebaja del 50% en el costo de los tickets. Este descuento rige para todo el desarrollo de la fiesta. Los colonenses pagan 20.000 pesos para ver a La Beriso y 25.000 pesos para las noches de Luck Ra, Abel Pintos y La K’onga.

Pier durante su presentación en la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Pier - 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía Colón 2026

Se otorgará una bonificación del 50% en el peaje de regreso para aquellos visitantes de la República Oriental del Uruguay que asistan al evento. La medida busca fomentar la integración regional y facilitar el acceso al festival más importante de la ciudad.

Pier durante su presentación en la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Del 13 al 16 de febrero, los asistentes provenientes de Uruguay podrán acceder a un importante descuento en su retorno, consolidando a Colón como un destino receptivo clave para el turismo internacional de cercanía.

Pier durante su presentación en la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Detalles del beneficio en el peaje

El incentivo consiste en un 50% de descuento en el peaje de regreso. Para hacer efectiva esta bonificación, los conductores deberán presentar de manera obligatoria el ticket de ingreso al predio de la Fiesta Nacional de la Artesanía (FNA) al momento de cruzar por los puestos de control correspondientes.

Pier durante su presentación en la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Desde la organización se destaca la importancia de facilitar la llegada de visitantes uruguayos, quienes históricamente representan un público fundamental para la economía local y el éxito de la feria. Con esta medida, se espera un flujo constante de público que podrá disfrutar de la excelencia de los artesanos y los espectáculos musicales programados para este 2026.