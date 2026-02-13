ANSES anunció el grupo de jubilados que tendrá un aumento superior al 5% desde marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que un grupo específico de jubilados tendrá en marzo un incremento superior al cinco por ciento en sus haberes. Se trata de quienes pertenecen a los regímenes previsionales docentes, tanto universitarios como no universitarios, que cuentan con un esquema de movilidad diferente al del sistema general y que se actualiza de manera trimestral.

Según lo informado oficialmente, los jubilados del régimen de docentes no universitarios recibirán un aumento del 5,28 por ciento, mientras que quienes se retiraron bajo el sistema de docentes universitarios tendrán una recomposición del 4,26 por ciento. Los nuevos montos regirán durante marzo, abril y mayo, y se calcularán sobre los valores definidos en diciembre pasado.

De acuerdo con información publicada por el diario La Nación, las cifras fueron confirmadas por fuentes de la Secretaría de Trabajo y responden a la aplicación de índices salariales específicos para cada sector, en lugar de la inflación medida por el Indec, como ocurre con el esquema general administrado por ANSES.

Cómo se calcula el aumento para los jubilados docentes

En el caso de los docentes no universitarios, el reajuste se determina a través del Ripdoc, un indicador que refleja la remuneración imponible promedio del sector. Este régimen alcanza a más de 200 mil prestaciones y contempla una fórmula particular que históricamente arroja variaciones distintas a las del sistema previsional común.

Para los jubilados universitarios, la actualización se realiza mediante el índice Ripdun, que toma como referencia los salarios del ámbito universitario nacional. Este segmento agrupa a unas 13 mil personas y también mantiene su propia dinámica de movilidad, desvinculada de la evolución mensual de los precios.

Las particularidades de estos regímenes implican que los incrementos se definan cuatro veces al año y no todos los meses, como sucede con los haberes que dependen directamente de ANSES bajo la normativa vigente desde 2024.

Diferencias con el régimen general

Mientras los jubilados docentes reciben actualizaciones trimestrales, el sistema general administrado por ANSES aplica incrementos mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor. Para marzo, ese esquema prevé una suba de 2,88 por ciento para jubilaciones y pensiones comunes, junto con el mantenimiento del bono destinado a los ingresos más bajos.

La diferencia en los mecanismos de cálculo genera variaciones en la evolución del poder adquisitivo de cada grupo, ya que los docentes dependen de la evolución salarial del sector educativo y no directamente de la inflación.