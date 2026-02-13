UPCN, tras la convocatoria del gobierno: "Lo salarial preocupa al conjunto de los trabajadores"

Durante la jornada de paro total que llevan adelante en toda la administración pública provincial, el Gobierno convocó a la paritaria salarial 2026. La audiencia inaugural de las negociaciones se llevará a cabo el jueves 19 de febrero a las 14 en la Secretaría de Trabajo. La convocatoria se da como respuesta a la medida de fuerza que, según UPCN, tenía como principal objetivo lograr este espacio de discusión sobre los salarios de los empleados públicos.

Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, valoró la medida como una respuesta a la contundencia de la protesta. “La manifestación de los trabajadores a través de esta medida de fuerza ha permitido que el gobierno reflexione y convoque a paritarias, para que podamos tener una expectativa sobre el tema salarial, que es indudablemente el que preocupa al conjunto de los trabajadores”, expresó a Elonce.

En relación con las expectativas de cara a la negociación, Domínguez sostuvo: “Esperemos la negociación. La verdad que el panorama es difícil. Nosotros manejamos, por supuesto, algunas pretensiones, algunos números. Los sectores con menores ingresos, indudablemente, tienen una realidad muy difícil y son mayoritarios en la administración pública, pero también hay particularidades que deberán tenerse en cuenta”.

La dirigente señaló además que el Ejecutivo no adelantó ninguna propuesta: “No sabemos cuáles son las intenciones del gobierno, no nos han adelantado ningún tipo de información, así que esperaremos el jueves a la paritaria para ver si tenemos un ofrecimiento en primer lugar y analizaremos, en función de eso, la posición del sindicato”.

También advirtió sobre los plazos ajustados para alcanzar un acuerdo: “No hay mucho tiempo porque la liquidación ya se va a producir en breve, pero de cualquier manera lo que nosotros rescatamos es que en un paro rotundo que tuvo el acompañamiento de la mayoría de los trabajadores, no solo en Paraná, sino en la provincia, el gobierno reaccionó con esta convocatoria, lo cual habilita un camino de diálogo que estábamos esperando”.

Consultada sobre el porcentaje que reclamarán, Domínguez aclaró: “El porcentaje es relativo porque si tomamos los índices de inflación sabemos que el porcentaje que da a conocer el INDEC está por debajo de lo que realmente necesitan los trabajadores y además llevamos varios meses acumulados de congelamiento salarial. Así que vamos a manejar algunas alternativas y en función de eso determinaremos cuál es el piso de la negociación”.

En cuanto a la situación actual de los empleados públicos, describió un escenario complejo: “Los trabajadores están en una situación muy compleja frente a un país que promueve el ajuste en todos los sentidos y que ha castigado a las provincias enviándoles menos recursos o directamente quitándoles recursos que son indispensables para el funcionamiento de las áreas más importantes que tienen que cubrirse, donde además los indicadores económicos no son buenos”.

Domínguez también vinculó la discusión salarial con el debate nacional sobre la reforma laboral: “Los trabajadores estamos excluidos de la discusión frente a un proyecto de reforma laboral que ya tiene media sanción y que nos pone ante un modelo muy peligroso, no solamente de perjudicar a los trabajadores, sino también de destruir las organizaciones colectivas, de avanzar sobre derechos fundamentales como la expresión a través del derecho a huelga y todas las formas que tienen los trabajadores de lucha”.

Finalmente, remarcó que la agenda sindical no se limita a lo salarial: “No solamente tenemos que estar preparados frente a la discusión salarial, sino también los otros temas son igualmente importantes”. Elonce.com