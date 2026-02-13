Se reiniciaron los trabajos en la ruta 23 entre dos departamentos entrerrianos

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron sobre los trabajos que se llevan adelante en la ruta provincial 23, tras la reciente reactivación de la obra. La tarea se concentra actualmente en los tramos uno y dos, entre las localidades de Pronunciamiento, 1° de Mayo y Villa Elisa, en los departamentos Uruguay y Colón.

En ese sentido, desde el organismo a cargo de Exequiel Donda, se precisó que en el tramo uno, entre Pronunciamiento y 1° de Mayo, a la altura del cementerio de esta última localidad, se llevan adelante tareas de excavación y estabilización de sub rasante con cal sobre la traza.

En tanto, en el tramo dos, entre 1° de Mayo y Villa Elisa, se están ejecutando trabajos de compactado, base asiento y terraplén.

Avances y desvíos para el tránsito pesado

El proyecto contempla diferentes tipos de intervenciones sobre la ruta 23 y los tramos mencionados. Además, se destaca el desvío de tránsito pesado de Pronunciamiento, el cual presenta un destacado avance en sus frentes de obras y servirá para el movimiento productivo de los departamentos Uruguay y Colón.

La obra de pavimentación de la ruta provincial 23 representa un gran avance en la conectividad del sector productivo de las localidades involucradas.