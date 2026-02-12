Frigerio y Azcué repasaron obras y coordinaron políticas conjuntas para Concordia

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este jueves una reunión de trabajo con el intendente de Concordia, Francisco Azcué, donde avanzaron en el seguimiento de obras y políticas públicas entre la provincia y el municipio.

El encuentro del que también participó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, se enmarca en el esquema de trabajo periódico que el mandatario provincial sostiene con los intendentes para monitorear el avance de proyectos en ejecución y coordinar nuevas acciones conjuntas.

"En esta oportunidad, tratamos diversos temas. Algunos tienen que ver con la obra pública, como los que se realizan con la Cafesg (Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande) en escuelas y hospitales. También sobre la aplicación de programas de Desarrollo Humano y políticas de salud, que involucran áreas provinciales y municipales", comentó Azcué.

El intendente agregó que también se abordaron políticas vinculadas al turismo y las nuevas prestaciones del aeropuerto Comodoro Juan José Pierrestegui. "Todos ellos requieren una sintonía muy fina para ser más eficientes", expresó.

Azcué destacó la modalidad de trabajo conjunto con el gobernador y valoró su presencia permanente en el territorio. "Siempre nos remarcó esta idea de trabajar de forma conjunta y eso requiere que cada cierto tiempo nos reunamos. Por eso me ven acá cada 15 días o, como mucho, una vez al mes. El gobernador también viaja mucho por toda la provincia y nos visita bastante en Concordia. Aprovechamos esos momentos para trabajar en el territorio", señaló.

En ese sentido, remarcó que cada encuentro fortalece la gestión y tiene impacto directo en la comunidad. "Yo aprendo mucho cada vez que trabajo con él. Es eficiencia, es estar rápido y atento a la hora de resolver los temas, porque detrás de esos temas está la gente. Él marca la velocidad y para los intendentes es muy bueno tener un gobernador con esa capacidad. Nos exige estar a la par", concluyó, y calificó la reunión como "muy positiva", destacando que comparten "una forma de trabajar y gestionar que prioriza respuestas concretas para los vecinos".