Frigerio y Romero destacaron el impacto histórico de Capibaras XV

La presentación oficial de Capibaras XV no solo reunió a jugadores y cuerpo técnico, sino también a las principales autoridades políticas y deportivas de la región, quienes coincidieron en calificar el hecho como un hito para el rugby del Litoral. La nueva franquicia que competirá en el Super Rugby Américas fue definida como un proyecto que trasciende lo deportivo y proyecta impacto económico y social.

El gobernador Rogelio Frigerio remarcó la dimensión histórica del momento: “Creo que es un día histórico, estamos muy contentos. Esto claramente es un paso trascendente para el rugby de Entre Ríos, pero también tiene lógica porque hace 26 años que conformamos una de las ligas más importantes del país. Ahora hasta es natural estar en el Super Rugby, tenemos mucho para mostrar e incentiva la práctica de los más jóvenes que ven como muchos jugadores de Entre Ríos pueden llegar a este nivel. Eso los promueve a practicar más deporte”.

Rogelio Frigerio. Foto: Elonce.

El mandatario también destacó la articulación entre el sector público y privado como uno de los pilares del proyecto. “También la conjunción con el sector privado. Creo que está todo dado para que sea algo muy exitoso y nos vengan a visitar mucha gente en Entre Ríos, particularmente a Paraná. Va a mover la economía y fomentar el turismo, eso para nosotros es muy importante”, afirmó.

Impacto deportivo y turístico en la región

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, valoró la concreción de la franquicia y su potencial para posicionar a la ciudad como un destino deportivo estratégico. “Es una verdadera alegría que hayan podido concretar esta franquicia. Capibaras XV fomenta el deporte de alta competencia, nos hace un lugar de destino dentro del Litoral. Es importantísimo porque donde se mueve el rugby, se mueven las familias, un proceso de turismo que a todas las ciudades nos interesa. A Santa Fe, Rosario, Paraná y el resto de Entre Ríos creo que eso va más allá del evento en sí. El deporte ayuda a cultivar valores, conciencia de equipo y nos mejora como seres humanos”.

Rosario Romero. Foto: Elonce.

También se expresó su entusiasmo por el logro alcanzado tras años de trabajo conjunto. “Las expectativas son las mejores, estamos cumpliendo un sueño junto a Gabriel Bourdin y otros empresarios que apoyamos este sueño del litoral como decían el gobernador y la intendenta”, señaló.

Otra de las voces destacó el sentido de pertenencia que rodea al proyecto y la unión de todos los actores involucrados. “Es un torneo que es uno de los más importantes del interior del país. Nuestro slogan es que volvíamos todos: volvían los jugadores, los entrenadores, el staff y que entre todos íbamos a hacer posible este sueño. Estamos con mucha expectativa y estamos bien. Hay una sinergia muy importante entre lo público y lo privado, jugadores y entrenadores. Todos tienen puesta la camiseta”, cerró.

Foto: Elonce.

Retener talentos y fortalecer el rugby del Litoral

Gabriel Bourdin. Foto: Elonce.

Por su parte, el empresario Gabriel Bourdin puso el foco en la necesidad de generar oportunidades para los jugadores del Litoral y evitar la migración constante hacia otros destinos. “Es una realidad que necesitábamos tenerlo a esto. Ya el año pasado se nos escapó. Hace cuatro años empezaron las franquicias y Entre Ríos, Santa Fe y el Litoral ha estado pronto para tomarlo. No se nos dio el año pasado, fue el lugar para Tucumán. Nos preparamos este año para tenerlo y lo pudimos obtener. La UAR ha confiado en nosotros, creo que hemos hecho un planteo muy bueno, sobre todo para que los jugadores del Litoral vuelvan aquí. Hoy hay 500 jugadores anuales que se van a jugar al exterior y entre las franquicias son 200 jugadores. Por lo menos, paramos esa sangría y hoy los tenemos acá y podemos ver todos los fines de semana”.