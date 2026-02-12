 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política A partir de febrero

El Gobierno provincial dispuso mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario: el detalle

El incremento consiste en la actualización de la suma no remunerativa y no bonificable que se viene otorgando al personal de seguridad. Con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, percibirá 1.302.000 pesos.

12 de Febrero de 2026
Mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario.
Mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario. Foto: (GPER).

El incremento consiste en la actualización de la suma no remunerativa y no bonificable que se viene otorgando al personal de seguridad. Con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, percibirá 1.302.000 pesos.

Mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario. El incremento consiste en la actualización de la suma no remunerativa y no bonificable que se viene otorgando al personal de seguridad. A partir de febrero de 2026, dicha suma será de 200.000 pesos para los agentes de menor antigüedad, alcanzando un máximo de 350.000 pesos, de acuerdo con la escala correspondiente.

 

Al respecto, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, expresó que con esta decisión "el gobernador Rogelio Frigerio reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento al personal policial y del Servicio Penitenciario, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la seguridad y el bienestar de la comunidad entrerriana".

 

Precisó que la medida implica la actualización de los códigos 286 -que perciben todos los agentes de la Policía de Entre Ríos por riesgo y peligrosidad- y 244 -que corresponde a oficiales con cargos jerárquicos o de conducción-. Con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, percibirá 1.302.000 pesos.

 

Por su parte, el ministro de Economía, Fabián Boleas, indicó que este incremento "supone un esfuerzo significativo en función de las posibilidades actuales de la Provincia, en el marco de una política de acompañamiento y reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente las fuerzas de seguridad".

 

Asimismo, se dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas de Entre Ríos, estableciendo un monto fijo mensual de 100.000 pesos a partir de febrero de 2026.

Boleas adelantó que el gobierno convocará a paritarias en los próximos días para abordar los aumentos salariales de la administración pública.

Temas:

Gobierno provincial Rogelio Frigerio policía
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso