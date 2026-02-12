Solicitan ayuda para conseguir medicamentos para que una niña continúe su tratamiento

Una campaña solidaria se puso en marcha en Paraná para reunir medicamentos que permitan a una niña de 13 años continuar su tratamiento médico. La menor permanece internada en el Sanatorio del Niño y necesita completar un esquema terapéutico que requiere 40 cajas de Albendazol 400 mg, un fármaco indicado por los profesionales que la asisten.

El pedido surgió a partir de la iniciativa de José Andino, vecino de la ciudad, quien decidió organizar una colecta tras conocer la situación de la familia. Según explicó en diálogo con Elonce, la obra social no cubre la medicación y el costo de cada caja ronda los 18 mil pesos, lo que dificulta acceder a la totalidad del tratamiento.

Cómo nació la campaña

Andino contó que se enteró del caso a través de un grupo de WhatsApp y que decidió involucrarse por una experiencia personal similar. “Desde ese momento me tocó el corazón ayudarla porque yo también pasé por algo parecido con mi hijo”, relató.

El vecino explicó que la niña requiere dos comprimidos por día y que cada caja contiene seis unidades, por lo que el tratamiento demanda una cantidad significativa. “Necesita 40 cajas para completar lo que le indicaron los médicos”, detalló.

José Andino impulsó esta campaña. Foto: Elonce.

Además, señaló que junto a su esposa ya entregaron algunas unidades y que continúan comprando dentro de sus posibilidades. “Nos comprometimos a conseguirle tres cajas por semana”, sostuvo.

El estado de salud y el pedido específico

De acuerdo a lo informado por la familia, la adolescente presenta una infección importante en el hígado y el medicamento es fundamental para avanzar en el tratamiento. Una vez controlado el cuadro, los profesionales evaluarán los pasos a seguir.

Andino aclaró que no solicitan dinero en efectivo, sino directamente las cajas del fármaco. “Ni la mamá ni nosotros queremos dinero, solo la medicación”, subrayó. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 343-516-3887 para coordinar la entrega, o acercar las cajas directamente al sanatorio.

El objetivo es completar las 40 unidades necesarias para garantizar la continuidad del tratamiento y acompañar a la familia en este momento crítico.