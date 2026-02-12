Robaron una moto, la intercambiaron por un celular y terminaron detenidos

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
12 de Febrero de 2026
Robaron una moto y la cambiaron por un celular en Paraná, pero fueron detenidos tras un operativo policial que permitió recuperar el vehículo sustraído y secuestrar un automóvil vinculado al hecho.

 

El procedimiento se concretó en el marco de tareas de seguridad y prevención que venía realizando personal policial. Según se informó, tras recibir datos precisos, los efectivos lograron ubicar a los presuntos autores cuando se desplazaban en otra motocicleta por calle Don Bosco, en dirección a José Mármol.

 

Los sospechosos se dirigían a buscar un automóvil Renault Coupé Fuego que habían dejado estacionado en la zona. Sin embargo, fueron interceptados por los uniformados antes de llegar al lugar.

La confesión y el hallazgo

Al ser identificados, los individuos admitieron que habían cambiado la motocicleta robada por un teléfono celular. Con esa información, el personal policial se trasladó al domicilio señalado por los propios sospechosos.

 

En ese lugar se logró recuperar el rodado denunciado como sustraído, que posteriormente fue secuestrado para su restitución al propietario.

El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención de ambos implicados.

 

Además del secuestro de la motocicleta robada, la Policía confiscó el automóvil Renault Coupé Fuego, que quedó a disposición de la magistratura interviniente.

En cuanto a la otra motocicleta en la que se trasladaban al momento de ser interceptados, se confirmó que pertenece a la madre de uno de los detenidos y fue entregada a la misma.

