La Cámara de Diputados tratará hoy la Ley Penal Juvenil

La Cámara de Diputados de la Nación ha confirmado para este jueves a las 11 una sesión especial en la que se discutirá la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Ambos temas fueron solicitados por el Poder Ejecutivo en el marco del período de sesiones extraordinarias, y figuran como puntos centrales del temario de la jornada. La baja en la edad de imputabilidad de los menores será, sin duda, el eje central del debate, generando posiciones encontradas dentro del recinto.

El proyecto sobre el régimen penal juvenil, que cuenta con un dictamen favorable desde mayo de 2023, promete un debate encendido. El oficialismo busca fijar la edad de imputabilidad a los 13 años, mientras que la mayoría de los bloques dialoguistas, incluyendo sectores como el PRO y la UCR se inclinan por un mínimo de 14 años. Otros sectores, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, rechazan esta baja y defienden mantener el piso actual de 16 años para que los menores no sean considerados imputables. Estas diferencias anticipan un recinto dividido y un debate enérgico sobre los alcances de la reforma.

Propuesta oficial y críticas al proyecto

El dictamen de mayoría fue respaldado por diversos bloques, como los de Innovación Federal, Provincias Unidas, y el MID. Unión por la Patria señaló que el régimen propuesto no tiene en cuenta medidas sociales y educativas adecuadas para los jóvenes en conflicto con la ley.

En ese contexto, el Ejecutivo también ingresó un proyecto propio el lunes, el cual fue retirado horas después para su revisión y consensuar su contenido, con el fin de sumar acuerdos dentro del Congreso. Este texto contemplaba recursos para la Defensoría General y el Ministerio de Justicia, que tienen como objetivo garantizar una implementación efectiva del nuevo régimen, aunque se espera que una nueva redacción sea presentada en las próximas horas.

El proyecto del oficialismo, además de la baja en la edad de imputabilidad, propone una serie de sanciones alternativas a las penas privativas de libertad, con un enfoque en la “resocialización” de los menores. Se contempla también que los adolescentes no sean mezclados con adultos en los establecimientos de reclusión.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea en medio de resistencias

Además de la Ley Penal Juvenil, la sesión incluirá la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que se encuentra en un contexto de resistencias dentro del bloque europeo. La negociación de este acuerdo, que promete abrir nuevos mercados para los países del Mercosur, ha generado críticas dentro de los sectores de izquierda y algunos países de la UE, que consideran que el pacto podría afectar ciertos sectores económicos y medioambientales. En este sentido, la agenda económica también será parte del debate en esta primera extraordinaria del año, enfrentando a la nueva composición de la Cámara con temas sensibles que requieren un consenso amplio.