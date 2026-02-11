Reconstruyen la Escuela 37 de Piedras Blancas e invitan a una jornada solidaria

En el marco de las obras de reparación el Consejo General de Educación (CGE); la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, junto a Voluntarios ER, impulsan una jornada participativa para acompañar la recuperación integral de la Escuela N° 37 de Piedras Blancas.

La Escuela N° 37 Domingo Faustino Sarmiento de Piedras Blancas, departamento La Paz, atraviesa un proceso de recuperación luego del incendio intencional sufrido en diciembre pasado, que provocó daños significativos en sus instalaciones.

Desde el CGE se activaron de manera inmediata las acciones necesarias para dar respuesta a esta situación, asumiendo la responsabilidad institucional de garantizar condiciones adecuadas para el inicio del ciclo lectivo. En ese marco, se encuentran en marcha las obras de reparación estructural y puesta en condiciones del edificio escolar, con el objetivo de que la comunidad educativa pueda comenzar las clases como corresponde.

En una primera etapa, también fue clave la labor desarrollada por internos del Servicio Penitenciario de la provincia que se encuentran próximos a cumplir sus condenas y por los Bomberos Voluntarios de Hernandarias, quienes llevaron adelante los trabajos iniciales de limpieza general del establecimiento.

En articulación con este trabajo, y entendiendo que la recuperación de una escuela no es solo edilicia sino también emocional y comunitaria, desde la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana (PAC) se propone sumar una Jornada Participativa, impulsada junto a Voluntarios ER, para acompañar este proceso de reconstrucción.

La jornada tiene como objetivo poner en valor los espacios de la escuela a través del trabajo comunitario, promoviendo la participación solidaria, el compromiso ciudadano y el sentido de pertenencia. Las actividades previstas incluyen tareas de limpieza, acondicionamientos de espacios como para que el comedor que utilizan los estudiantes quede en plenas condiciones de uso, recibir los bienes necesarios que se requieren en una escuela, la creación de una huerta escolar con enfoque educativo y sustentable, como así también la realización de un mural institucional.

Además, se lanza una campaña solidaria de donación de libros infantiles, destinada a fortalecer el material educativo de la institución, como un gesto concreto de acompañamiento y reparación colectiva tras lo sucedido.

Esta iniciativa busca que la Escuela N° 37 no solo recupere su infraestructura, sino que vuelva a abrir sus puertas fortalecida por el compromiso del Estado y el acompañamiento de la comunidad, reafirmando que la educación se cuida entre todos.

Convocamos a voluntarios a sumarse a esta jornada participativa y solidaria, y a colaborar con la donación de libros de lectura infantil, para seguir construyendo, juntos, una escuela y una comunidad más fuertes.

Los voluntarios interesados en colaborar pueden inscribirse en el siguiente enlace https://forms.comunicacionentrerios.com/f/305/escuela37

Por otro lado, las donaciones de libros de lectura infantil se recibirán en los siguientes lugares: Consejo General de Educación, Córdoba 305, Paraná; Municipalidad de La Paz, Echagüe y Moreno y Municipalidad de Hernandarias, Martín Schaffer 311.