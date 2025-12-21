 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Piedras Blancas

Se incendió una escuela rural y presumen que fue intencional

Un incendio afectó a una escuela rural durante la tarde del sábado y las primeras pericias indicaron signos de violencia en accesos al establecimiento. Ocurrió en Piedras Blancas.

21 de Diciembre de 2025
Un incendio se registró en horas de la tarde del sábado 20 de diciembre en una escuela rural de la localidad de Piedras Blancas, y las primeras actuaciones permitieron presumir que el hecho habría sido intencional, debido a las condiciones en las que fue hallado el establecimiento.

 

El episodio ocurrió alrededor de las 18, cuando personal policial tomó conocimiento de un foco ígneo en la Escuela N° 37 Domingo F. Sarmiento, ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 7, a la altura del kilómetro 11,5. Al arribar al lugar, los efectivos constataron daños en sectores clave del edificio.

 

Según se informó oficialmente, el baño del establecimiento, que se encuentra separado del edificio principal, presentaba la puerta violentada. Además, una reja y una de las puertas de ingreso a la escuela también se encontraban forzadas, lo que reforzó la hipótesis de que el foco ígneo pudo haber sido provocado de manera intencional.

 

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y Bomberos Voluntarios de la ciudad de Hernandarias, quienes realizaron las tareas correspondientes para controlar la situación y relevar los daños ocasionados por el fuego. Asimismo, se dio intervención a la División Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, con el objetivo de llevar adelante el peritaje técnico que permita determinar el origen del incendio.

 

Las actuaciones continuaron bajo la órbita de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz, que avanzó con las tareas investigativas para intentar identificar al autor o a los autores del hecho.

Temas:

Bomberos Voluntarios La Paz Piedras Blancas
